Марнер набрал 1+1 в 6-м матче с «Анахаймом» – гол из-под ноги на 1:02 и ассист в меньшинстве при победной шайбе. У него 18 очков в 12 играх – лидирует в гонке бомбардиров плей-офф НХЛ
Форвард «Вегаса» Митч Марнер набрал 2 (1+1) очка в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (5:1, 4-2).
На 2-й минуте 29-летний канадец открыл счет. Он получил длинный пас от Вильяма Карлссона, опередил защитника «Дакс» Джексона Лакомба и прошел к воротам Лукаша Достала. Там Марнер исполнил бросок из-под ноги с неудобной руки.
На 9-й минуте он сделал голевой пас Бретту Хаудену при игре в меньшинстве. Эта шайба в итоге стала победной в матче.
На счету Марнера 18 (7+11) очков в 12 играх в текущем плей-офф при полезности «+11». Он единолично лидирует в гонке бомбардиров розыгрыша.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Марнера хейтили все кому не лень, требовали обменять.
И Вегас был счастлив его получить.
…..
Пока болелы Торонто не научатся любить свою команду по настоящему, не видать им чашки.
…..
Мэтьюс следующий, кто сбежит оттуда.