  • Марнер набрал 1+1 в 6-м матче с «Анахаймом» – гол из-под ноги на 1:02 и ассист в меньшинстве при победной шайбе. У него 18 очков в 12 играх – лидирует в гонке бомбардиров плей-офф НХЛ
Марнер набрал 1+1 в 6-м матче с «Анахаймом» – гол из-под ноги на 1:02 и ассист в меньшинстве при победной шайбе. У него 18 очков в 12 играх – лидирует в гонке бомбардиров плей-офф НХЛ

Митч Марнер набрал 1+1 в 6-м матче с «Анахаймом» – гол из-под ноги и ассист.

Форвард «Вегаса» Митч Марнер набрал 2 (1+1) очка в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (5:1, 4-2). 

На 2-й минуте 29-летний канадец открыл счет. Он получил длинный пас от Вильяма Карлссона, опередил защитника «Дакс» Джексона Лакомба и прошел к воротам Лукаша Достала. Там Марнер исполнил бросок из-под ноги с неудобной руки. 

На 9-й минуте он сделал голевой пас Бретту Хаудену при игре в меньшинстве. Эта шайба в итоге стала победной в матче. 

На счету Марнера 18 (7+11) очков в 12 играх в текущем плей-офф при полезности «+11». Он единолично лидирует в гонке бомбардиров розыгрыша. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Согласен с тем, что завышенные ожидания болел Торонто очень вредят команде.
Марнера хейтили все кому не лень, требовали обменять.
И Вегас был счастлив его получить.
…..
Пока болелы Торонто не научатся любить свою команду по настоящему, не видать им чашки.
…..
Мэтьюс следующий, кто сбежит оттуда.
Не кубковый, говорили они....
Красиво! Этот розыгрыш КС имени Марнера!
Привет Листьям. До сих пор не понимаю как можно было отдать Марнера.
ОтветАмфитрион
У Грецкого надо спросить
ОтветАмфитрион
он сам не хотел оставаться
вообще некубковый оказался)
Не вижу никого кроме Маккиннона кто может обойти Марнера
ОтветPlamen
Станковен
ОтветPlamen
ну Айкел мб
В Торонто уже льют слезы?
ОтветAlkiviad7
Все адекватные эксперты сразу говорили, что этот обмен провал для Листьев
ОтветРоман_АИ
Какой провал? Марнер уходил летом бесплатно свободным агентом и не собирался оставаться, удалось договориться с Вегасом на подписание по условиям старой команды и обмен в новую. Торонто в итоге получил третьего центра Руа из воздуха, которого потом на первый раунд обменял. Так что именно обмен был для Торонто очень удачным. Другое дело, что в-принципе довели до такой ситуации, что франчайз не хочет переподписываться, но тут скорее отношение болельщиков и прессы.
Марнер в огне🔥🔥🔥
это пипец как красиво
