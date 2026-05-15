Марнер набрал 1+1 в 6-м матче с «Анахаймом» – гол из-под ноги на 1:02 и ассист в меньшинстве при победной шайбе. У него 18 очков в 12 играх – лидирует в гонке бомбардиров плей-офф НХЛ

Митч Марнер набрал 1+1 в 6-м матче с «Анахаймом» – гол из-под ноги и ассист.

Форвард «Вегаса » Митч Марнер набрал 2 (1+1) очка в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом » (5:1, 4-2).

На 2-й минуте 29-летний канадец открыл счет. Он получил длинный пас от Вильяма Карлссона, опередил защитника «Дакс» Джексона Лакомба и прошел к воротам Лукаша Достала. Там Марнер исполнил бросок из-под ноги с неудобной руки.

На 9-й минуте он сделал голевой пас Бретту Хаудену при игре в меньшинстве. Эта шайба в итоге стала победной в матче.

На счету Марнера 18 (7+11) очков в 12 играх в текущем плей-офф при полезности «+11». Он единолично лидирует в гонке бомбардиров розыгрыша.