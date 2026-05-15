Дорофеев сделал дубль в 6-м матче серии с «Анахаймом». Он единолично возглавил гонку снайперов плей-офф НХЛ с 9 голами в 12 играх

Павел Дорофеев сделал дубль в 6-м матче серии с «Анахаймом».

Форвард «Вегаса » Павел Дорофеев забросил две шайбы в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом » (5:1, 4-2) и был признан первой звездой.

25-летний россиянин отметился дублем во второй игре подряд и стал единоличным лидером гонки снайперов текущего плей-офф НХЛ – 9 шайб в 12 играх.

Он опережает на один гол одноклубника Бретта Хаудена (8 в 12), ставшего сегодня автором победной шайбы.

На счету Дорофеева 11 (9+2) очков в розыгрыше при полезности «+6».

Сегодня Павел (16:43, 1:17 – в большинстве) завершил встречу с «+2» и реализовал 2 из 3 бросков в створ.