  • Дорофеев сделал дубль в 6-м матче серии с «Анахаймом». Он единолично возглавил гонку снайперов плей-офф НХЛ с 9 голами в 12 играх
Павел Дорофеев сделал дубль в 6-м матче серии с «Анахаймом».

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев забросил две шайбы в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (5:1, 4-2) и был признан первой звездой. 

25-летний россиянин отметился дублем во второй игре подряд и стал единоличным лидером гонки снайперов текущего плей-офф НХЛ – 9 шайб в 12 играх.

Он опережает на один гол одноклубника Бретта Хаудена (8 в 12), ставшего сегодня автором победной шайбы. 

На счету Дорофеева 11 (9+2) очков в розыгрыше при полезности «+6». 

Сегодня Павел (16:43, 1:17 – в большинстве) завершил встречу с «+2» и реализовал 2 из 3 бросков в створ. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Дорофеев конечно прирожденный снайпер.
Скорофеев зажигает знатно)
Sanan1908
Скорофеев зажигает знатно)
Скоротрофеев!
Воскресенец
Скоротрофеев!
Скорерфеев.
Паша ещё попортит нервы Колорадо!!
Забавный факт: идущий вторым в бомбардирах Хауден за всю регулярку 25/26 забросил всего 12 шайб. Эффект Писани, не иначе.
Если Стоун выйдет то шансы будут хорошие у Вегаса на КС
Вегас как-то играл не пойми как, а глядишь в полуфинале уже. Состав топовый. Колорадо фаворит очевидный, конечно, но не всё одназначно)
С 2016 года, в 10ти сезонах подряд, в НХЛ был обладатель Кубка Стэнли - россиянин, а с двумя перстнями стали 8 наших:
Малкин(всего 3)
Барбашёв
Тарасенко
Кучеров
Василевский
Сергачёв
Бобровский
Куликов.
Шесть игроков из этого списка вышли в плей-офф (в пяти командах) и могли стать трехратными, как Малкин, Брылин, Ларионов, Фёдоров!
Кубконосцы 2025, Бобровский и Куликов (Флорида), сдали полномочия заранее, не вышли в плей-офф. А Малкин на 4й КС мог теоретически зайти, но проиграл в первом раунде Мичкову.
Сергачёва-мамонта выбил рыцарь Барбашёв.
Кучеров и Василевский вылетели в седьмой игре против Демидова.
Тарасенко остановил Ничушкин(КС22).
Сейчас шансы получить третий перстень остается только у одного:
-Барбашёву(КС19,КС23) Дорофеев в помощь!
Может получить второй перстень Ничушкин(КС22).

Только в Баффало нет россиян. Если они не победят, тогда серия российских победителей КС продлится до 11 сезонов подряд. Если Клинки возьмут КС26, то российская серия прервется. Значит внимательно следим за Демидовым (Монреаль) во втором раунде. Молний прошли, надо прорываться сквозь Клинки.
Смотрим и болеем за наших!
mlcl
Комментарий скрыт
Пушка у него, конечно... При замедленном повторе и то быстро очень шайба летит. Вратарь оба раз просто не видел шайбу.
релиз сумасшедше быстрый
Второй дубль подряд, красавец Павел 🔥🔥
Зажарил уточек ;)
