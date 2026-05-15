«Вегас» выбил «Анахайм» (4-2) и вышел в финал Запада, где сыграет с «Колорадо». В серии встретятся 2 последних обладателя Кубка Стэнли из конференции

«Вегас» победил «Анахайм» в серии второго раунда Кубка Стэнли (4-2, 5:1 в шестом матче). 

«Голден Найтс» вышли в финал Западной конференции, где сыграют с «Колорадо». Преимущество своей площадки будет у «Эвеланш».

Серия стартует 20 мая (в ночь на 21 мая по московскому времени).

В ней встретятся два последних победителя Кубка Стэнли с Запада – «Колорадо» выиграл трофей в 2022 году, «Вегас» – в 2023-м. 

Добавим, что ранее команды встречались в плей-офф один раз – во втором раунде в 2021 году (4-2 в пользу «рыцарей»). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Болел за уток, но было видно, что это еще слишком неокрепшая команда, рановато им еще тягаться с матерым Вегасом. Им теперь главное прогрессировать дальше и укрепить состав. Если сохранят вектор развития, то через пару лет станут грозной силой в лиге. Ну, а у Вегаса против главного фаворита шансов, может, даже больше, чем у Каролины.
Вегас молодцы, смотрим дальше за ними. Но глубина состава у Вегаса реально топовая, это стоит признать.
Анахайму спасибо за сезон! Просто прорывной сезон после стольких лет «простоя». Вербик красавчик, пока что собирается очень солидная команда с хорошей перспективой на будущее. По крайней мере «площадка» для постройки уже есть, теперь нужно развиваться в таком же направлении
Назначение Кенневиля это просто имба, особенно учитывая кол-во реально толковых молодых игроков. Джоэль умеет работать с молодыми. Он в целом за сезон показал результат который многим тренерам дался бы через 3-4 сезона уж точно, а большинство так вообще такого не добилось бы.
Кенневиль никогда не ставил оборонительный хоккей. И в Анахайме тоже. Несмотря на все, матчи Анахайма весело было смотреть. Типы бегают, носятся. Да, местами глупо и «безнадежно», но это весело и интересно. Они сами играют и дают играть сопернику. И неважно какой счет.
В общем, в этом сезоне эти парни очень порадовали. Очень хотелось бы чтобы этот Анахайм не развалился через пару сезонов. За сезон уверенная 4… 4,75 из 5! :)
В этой паре приторлю за Вегас, чем черт не шутит, оч хочется, что бы Колорадо по щам получило )))
Пока непонятно за счет чего Вегас может пройти Колорадо.
За счет Дорофеева конечно, у Колорадо же Дорофеева нет:)
Как эффективно играть с эвс всем понятно, тот же Вегас продемонстрировал это в 21м году., потом кракен и старз Другой вопрос хватит ли Вегасу-26 кадров для реализации этой модели. Элей делал все правильно, но составы там были небо и земля. Сота после победы над старз, начитавшись спортжурналистики, решили проехаться по эвс катком с предсказуемым результатом. Поэтому Джокер в этой серии Торторелла, от него зависит как будет реализована в общем то понятная тактика на серию и сможет ли он выжать максимум из этого состава.
Топовый Марнер , Хауден , Айкел и Дорофеев , если еще Стоун выйдет , то для Колорадо это будет самая тяжёлая серия в плей-офф, при уважение ко всем остальным )
А Паша хорош!!👍
Сыроваты утки ещё для финала конференции. Спасибо за сезон.
С Колорадо мало шансов
про Баварию с Псж так же писали, в итоге все все видели, здесь тоже рано петь дифирамбы, серия все покажет
Торторелла показал уровень. Но не верю в них против Лавин.
Эвз в 6, думаю
