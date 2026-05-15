«Вегас» выбил «Анахайм» (4-2) и вышел в финал Запада, где сыграет с «Колорадо». В серии встретятся 2 последних обладателя Кубка Стэнли из конференции

«Вегас» победил «Анахайм » в серии второго раунда Кубка Стэнли (4-2, 5:1 в шестом матче).

«Голден Найтс» вышли в финал Западной конференции, где сыграют с «Колорадо». Преимущество своей площадки будет у «Эвеланш».

Серия стартует 20 мая (в ночь на 21 мая по московскому времени).

В ней встретятся два последних победителя Кубка Стэнли с Запада – «Колорадо » выиграл трофей в 2022 году, «Вегас » – в 2023-м.

Добавим, что ранее команды встречались в плей-офф один раз – во втором раунде в 2021 году (4-2 в пользу «рыцарей»).