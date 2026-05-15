«Вегас» выбил «Анахайм» (4-2) и вышел в финал Запада, где сыграет с «Колорадо». В серии встретятся 2 последних обладателя Кубка Стэнли из конференции
«Вегас» выбил «Анахайм» (4-2) и вышел в финал Запада, где сыграет с «Колорадо».
«Вегас» победил «Анахайм» в серии второго раунда Кубка Стэнли (4-2, 5:1 в шестом матче).
«Голден Найтс» вышли в финал Западной конференции, где сыграют с «Колорадо». Преимущество своей площадки будет у «Эвеланш».
Серия стартует 20 мая (в ночь на 21 мая по московскому времени).
В ней встретятся два последних победителя Кубка Стэнли с Запада – «Колорадо» выиграл трофей в 2022 году, «Вегас» – в 2023-м.
Добавим, что ранее команды встречались в плей-офф один раз – во втором раунде в 2021 году (4-2 в пользу «рыцарей»).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Анахайму спасибо за сезон! Просто прорывной сезон после стольких лет «простоя». Вербик красавчик, пока что собирается очень солидная команда с хорошей перспективой на будущее. По крайней мере «площадка» для постройки уже есть, теперь нужно развиваться в таком же направлении
Назначение Кенневиля это просто имба, особенно учитывая кол-во реально толковых молодых игроков. Джоэль умеет работать с молодыми. Он в целом за сезон показал результат который многим тренерам дался бы через 3-4 сезона уж точно, а большинство так вообще такого не добилось бы.
Кенневиль никогда не ставил оборонительный хоккей. И в Анахайме тоже. Несмотря на все, матчи Анахайма весело было смотреть. Типы бегают, носятся. Да, местами глупо и «безнадежно», но это весело и интересно. Они сами играют и дают играть сопернику. И неважно какой счет.
В общем, в этом сезоне эти парни очень порадовали. Очень хотелось бы чтобы этот Анахайм не развалился через пару сезонов. За сезон уверенная 4… 4,75 из 5! :)