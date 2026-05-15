Слафковски набрал 0+3 в 5-м матче серии с «Баффало». Он 1-й игрок «Монреаля» за 16 лет с 2 играми с 3 очками в одном плей-офф

Юрай Слафковски набрал 0+3 в 5-м матче серии с «Баффало».

Форвард «Монреаля» Юрай Слафковски сделал ассистентский хет-трик в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Баффало » (6:3, 3-2).

На счету 22-летнего словака стало 9 (4+5) очков в 12 играх в текущем плей-офф при полезности «минус 7».

Матч с 3 очками стал для Слафковски вторым в розыгрыше – ранее он сделал хет-трик в первом матче серии с «Тампой».

Юрай – первый игрок «Монреаля » за 16 лет, кому удалось дважды набрать 3 очка за игру в одном розыгрыше плей-офф. В 2010 году это удалось Майку Каммаллери .