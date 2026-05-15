  • Юрий Карандин: «Желания смотреть КХЛ все меньше. Наш хоккей, советский, переехал в НХЛ. А мы взяли оттуда все худшее – драчки, возню, забросы и прочий примитив»
Бывший арбитр Юрий Карандин считает, что уровень хоккея в Фонбет Чемпионате КХЛ снизился. 

– Юрий Павлович, нравится ли вам плей-офф КХЛ и в частности финальная серия «Локомотив» – «Ак Барс»?

– Знаете, желания смотреть КХЛ все меньше и меньше. Просто потому, что все это уже видел – когда в семидесятые и восьмидесятые годы прошлого века обслуживал матчи с участием худших североамериканских команд.

Смотрел последнюю Олимпиаду, финал США – Канада – и понимал, что наш хоккей, советский, переехал в эти страны, в НХЛ. А мы, наоборот, взяли у североамериканцев все худшее из прошлого века – драчки, возню на пятачке и в углах, забросы и прочий примитив.

Некоторые периоды серии «Локомотива» и «Авангарда» вообще невозможно было смотреть. Омск, когда устал, просто начал отбрасываться – один проброс за другим, на чем и прогорел, проиграв серию со счета 3-1.

Была надежда, что хотя бы в финале КХЛ увидим что-то красивое – в духе финала Олимпиады. Но нет – сплошная беготня и толкотня, забросы, одна-две комбинации за весь матч. На Играх все было наоборот! – сказал Карандин. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
Он прав, говоря о падении уровня. Но, возможно, выводы, не совсем верные. НХЛ переживала в свое время такой момент - "эра мертвой шайбы". Но со временем, понимая, что хоккей - он для зрителей, он эволюционировал в более скоростной и открытый. Возможно, в какой-то момент и мы придем к этому. Но сейчас над нашими командами висят два Дамокловых меча - результат любой ценой и падение индивидуального уровня игроков
Он прав. Комбинационного хоккея все меньше, к сожалению.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Может он рука мяч смотрит
В чемпионате СССР в высшей лиге было 10-12 команд на 260 млн населения. Сейчас 22 на 140 млн. Даже на этих простых цифрах понятно, что в 4.5 раза общий уровень команд стал хуже. По телевизору смотрели раньше весь хоккей, вообще, все что показывали. Вживую 1 раз посчастливилось в 1985 году на каникулах в Москве - ЦСКА-Динамо 2-2 сыграли. Месяц еще во дворе пацанам рассказывал кого видел и как они играют. По телеку, наверное, клубный хоккей до 2000 смотрел в повторах - ночью уже не видел смысла - не то зрелище - не те мастера. Потом совсем надоело это унылое ватокатание - смесь керлинга и ММА. Только сборная осталась. Ну и пару лет назад уговорили сходить на Адмирал. Это вообще два разных вида спорта оказались. Это вообще не хоккей, в привычном понимании. А вот НХЛ сейчас - это гораздо интереснее - и финал Олимпиады это доказал.
Бесспорно.
Раньше и трава была зеленее, и деды моложе, и девки сисястее.
Причём из этих 10-12 команд хоть в какой-то комбинационный хоккей играли 6-7 в лучшем случае.
Я в СССР застал лишь доминирование ЦСКА
Смотреть как оно всех разрывает 12 0 ребенку прикольно, но это не развитие хоккея, а сбор сливок, сейчас все намного интереснее в лиге
Конечно не всех , но понятно что это был клуб нхл в союзе по всем параметрам .
Проигрывали своим братьям из СКА , чтобы тем не вылететь в 1 лигу
Приукрасил, не без этого
Помню, к началу 3 периода, летели Спартау 0 5
Но потом взялись за ум и вроде ничью вырвали
Во всех видах спорта так, везде акцент на скорость и выносливость, раньше и в футболе и в хоккее , можно было по финтить , сделать красиво, комбинационно, где то удержать мяч или шайбу, сейчас такие скорости, что голову не поднимешь, на принятие решений доли секунды
И где он в НХЛ увидел именно советский хоккей?
Всё так, Палыч.
У наших ветеранов все, кто побеждает играют в советский хоккей. Сразу вспомнилась нетленка: "А ну, давай, давай, усатый, твёрже шпагу! Куда ты пятишься, чудак? Назад — ни шагу! Вот этот выпад мы с тобой отбили ловко, У нас отменные уменья и сноровка. Вперед, коли его, усатый, я с тобою, Но что я вижу, что случилось, что такое? Усатого противник поражает, А я всегда за тех, кто побеждает".
Ну, вот опять что то прекрасное советское потеряли). Что ты будешь делать? Происки врагов или сами допустили? С другой стороны, именно сейчас в нашем хоккее работают такие профессионалы как Ротенберг. Человек смотрит тренировки всех команд в мире, придумывает упражнения, созванивается с хоккеистами и тренерами. Разве можно говорить, что в период активной работы такой глыбы хоккей какой то не такой?
Борисыч ещё и хоккейную школу курирует, где бренд отсылает к ТОМУ САМОМУ хоккею, возвращает давно утерянные традиции. Ну, подумаешь стали с запасом абсолютно худшей командой МХЛ с 2 победами без учёта буллитов (с ними – целых 4) в 62 матчах и разницей шайб -211. Система требует длительной отстройки.
Только через работу, поздравления и фотографирование придет успех)
да питерский ска в СССР вообще постоянно внизу торчал , и постоянно играл в переходных турнирах с первой лигой.....
