Юрий Карандин: «Желания смотреть КХЛ все меньше. Наш хоккей, советский, переехал в НХЛ. А мы взяли оттуда все худшее – драчки, возню, забросы и прочий примитив»

Юрий Карандин о КХЛ: советский хоккей переехал в НХЛ, а мы оттуда взяли худшее.

Бывший арбитр Юрий Карандин считает, что уровень хоккея в Фонбет Чемпионате КХЛ снизился.

– Юрий Павлович, нравится ли вам плей-офф КХЛ и в частности финальная серия «Локомотив» – «Ак Барс»?

– Знаете, желания смотреть КХЛ все меньше и меньше. Просто потому, что все это уже видел – когда в семидесятые и восьмидесятые годы прошлого века обслуживал матчи с участием худших североамериканских команд.

Смотрел последнюю Олимпиаду , финал США – Канада – и понимал, что наш хоккей, советский, переехал в эти страны, в НХЛ . А мы, наоборот, взяли у североамериканцев все худшее из прошлого века – драчки, возню на пятачке и в углах, забросы и прочий примитив.

Некоторые периоды серии «Локомотива» и «Авангарда » вообще невозможно было смотреть. Омск, когда устал, просто начал отбрасываться – один проброс за другим, на чем и прогорел, проиграв серию со счета 3-1.

Была надежда, что хотя бы в финале КХЛ увидим что-то красивое – в духе финала Олимпиады. Но нет – сплошная беготня и толкотня, забросы, одна-две комбинации за весь матч. На Играх все было наоборот! – сказал Карандин.