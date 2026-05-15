Юрий Карандин: «Желания смотреть КХЛ все меньше. Наш хоккей, советский, переехал в НХЛ. А мы взяли оттуда все худшее – драчки, возню, забросы и прочий примитив»
Бывший арбитр Юрий Карандин считает, что уровень хоккея в Фонбет Чемпионате КХЛ снизился.
– Юрий Павлович, нравится ли вам плей-офф КХЛ и в частности финальная серия «Локомотив» – «Ак Барс»?
– Знаете, желания смотреть КХЛ все меньше и меньше. Просто потому, что все это уже видел – когда в семидесятые и восьмидесятые годы прошлого века обслуживал матчи с участием худших североамериканских команд.
Смотрел последнюю Олимпиаду, финал США – Канада – и понимал, что наш хоккей, советский, переехал в эти страны, в НХЛ. А мы, наоборот, взяли у североамериканцев все худшее из прошлого века – драчки, возню на пятачке и в углах, забросы и прочий примитив.
Некоторые периоды серии «Локомотива» и «Авангарда» вообще невозможно было смотреть. Омск, когда устал, просто начал отбрасываться – один проброс за другим, на чем и прогорел, проиграв серию со счета 3-1.
Была надежда, что хотя бы в финале КХЛ увидим что-то красивое – в духе финала Олимпиады. Но нет – сплошная беготня и толкотня, забросы, одна-две комбинации за весь матч. На Играх все было наоборот! – сказал Карандин.
Раньше и трава была зеленее, и деды моложе, и девки сисястее.
Смотреть как оно всех разрывает 12 0 ребенку прикольно, но это не развитие хоккея, а сбор сливок, сейчас все намного интереснее в лиге
Проигрывали своим братьям из СКА , чтобы тем не вылететь в 1 лигу
Помню, к началу 3 периода, летели Спартау 0 5
Но потом взялись за ум и вроде ничью вырвали