Вратарь фарма «Сент-Луиса» Романов отразил 39 из 42 бросков в победном матче плей-офф АХЛ с «Уилкс-Бэрри». Ильин набрал 0+2 за фарм «Питтсбурга»

Георгий Романов отразил 39 из 42 бросков в матче плей-офф АХЛ.

Вратарь «Спрингфилда » Георгий Романов записал в актив победу во втором матче финала дивизиона плей-офф АХЛ против «Уилкс-Бэрри» (4:3 ОТ, 1-1 в серии до 3 побед).

26-летний россиянин отразил 39 из 42 бросков. В текущем плей-офф у него 6 побед в 8 играх за фарм «Сент-Луиса » при 94,7% сэйвов и коэффициенте надежности 1,64.

Его визави Сергей Мурашов отразил 41 из 45 бросков. У 22-летнего россиянина 4 победы в 6 играх за фарм «Питтсбурга » (93,8%, 1,93).

В составе «Уилкс-Бэрри» 2 ассиста сделал 21-летний форвард Михаил Ильин, ставший 3-й звездой встречи. У него 5 (1+4) очков в 6 играх в текущем плей-офф.