  • Вратарь фарма «Сент-Луиса» Романов отразил 39 из 42 бросков в победном матче плей-офф АХЛ с «Уилкс-Бэрри». Ильин набрал 0+2 за фарм «Питтсбурга»
Георгий Романов отразил 39 из 42 бросков в матче плей-офф АХЛ.

Вратарь «Спрингфилда» Георгий Романов записал в актив победу во втором матче финала дивизиона плей-офф АХЛ против «Уилкс-Бэрри» (4:3 ОТ, 1-1 в серии до 3 побед). 

26-летний россиянин отразил 39 из 42 бросков. В текущем плей-офф у него 6 побед в 8 играх за фарм «Сент-Луиса» при 94,7% сэйвов и коэффициенте надежности 1,64. 

Его визави Сергей Мурашов отразил 41 из 45 бросков. У 22-летнего россиянина 4 победы в 6 играх за фарм «Питтсбурга» (93,8%, 1,93). 

В составе «Уилкс-Бэрри» 2 ассиста сделал 21-летний форвард Михаил Ильин, ставший 3-й звездой встречи. У него 5 (1+4) очков в 6 играх в текущем плей-офф. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
Перед этой серией так и понятно было. Вратари многое решать будут. Романов тащит свою команду. Мурашов красавчик. Ну а Ильину поскорее пройти адаптацию и уже осенью закрепиться в Питсбурге.
Романов борется за место бэкапа Хофера! Биню скорее всего обменяют летом
