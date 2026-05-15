Финал Востока в плей-офф НХЛ стартует 19 или 21 мая – в зависимости от числа игр в серии «Баффало» и «Монреаля». Финал Запада – 20-го

Финал Восточной конференции в НХЛ стартует 19 или 21 мая, Западной – 20-го.

НХЛ объявила даты начала финалов конференций в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Финал Восточной конференции, в котором «Каролина » встретится с победителем серии второго раунда «Баффало » – «Монреаль » (2-3 в серии после пяти игр) начнется в Роли 19 или 21 мая (в ночь на 20 и 22 мая по московскому времени).

Первая дата будет задействована в том случае, если соперник «Харрикейнс» будет определен после 6 игр в серии, вторая – при 7 играх.

Финал Западной конференции между «Колорадо » и «Вегасом», выбившим «Анахайм» (4-2), начнется в Денвере 20 мая (в ночь на 21 мая по московскому времени).