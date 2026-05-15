  • Финал Востока в плей-офф НХЛ стартует 19 или 21 мая – в зависимости от числа игр в серии «Баффало» и «Монреаля». Финал Запада – 20-го
НХЛ объявила даты начала финалов конференций в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. 

Финал Восточной конференции, в котором «Каролина» встретится с победителем серии второго раунда «Баффало» – «Монреаль» (2-3 в серии после пяти игр) начнется в Роли 19 или 21 мая (в ночь на 20 и 22 мая по московскому времени). 

Первая дата будет задействована в том случае, если соперник «Харрикейнс» будет определен после 6 игр в серии, вторая – при 7 играх. 

Финал Западной конференции между «Колорадо» и «Вегасом», выбившим «Анахайм» (4-2), начнется в Денвере 20 мая (в ночь на 21 мая по московскому времени). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Какая-то странная история календаря, серия Колорадо - Миннесота началась фактически без перерыва, теперь 6 дней отдыха перед финалом.
