«Ванкувер» объявил о назначении братьев Сединов сопрезидентами по хоккейным операциям: «У них есть страсть, знания и лидерские качества для создания победной культуры»

«Ванкувер» подтвердил назначение Сединов сопрезидентами по хоккейным операциям.

Владелец «Ванкувера» Франческо Аквилини объявил о назначении братьев Хенрика и Даниэля Сединов сопрезидентами клуба по хоккейным операциям. 

«У Хенрика и Даниэля есть страсть, хоккейные знания и лидерские качества, необходимые для создания победной культуры, которая будет объединять нашу команду в будущем. 

В течение последних 26 лет они посвятили «Ванкуверу» всю свою карьеру – в качестве игроков или руководителей», – сказал Аквилини. 

Шведы, занимающие 1-е и 2-е места в списке лучших бомбардиров в истории «Кэнакс», в последние годы работали в отделе развития игроков команды.

Они провели всю свою 17-летнюю игровую карьеру в НХЛ в составе «Ванкувера» и были включены в Зал хоккейной славы в 2022 году.

Как и сообщалось ранее, новым генеральным менеджером клуба назначен 49-летний Райан Джонсон. Он еще не работал на этой должности в НХЛ, но руководил фармом «Кэнакс», выигравшим Кубок Колдера в 2025 году. 

Седины и Джонсон сменят президента клуба Джима Рутерфорда, уходящего на должность консультанта, и Патрика Альвина, уволенного в апреле.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ канадский клуб занял последнее место, а по итогам лотереи получил общий 3-й выбор на драфте-2026. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Братья Седины - это целая эпоха Косаток! Близнецы провели всю карьеру в этом клубе, два лучших игрока и кому как не этим двум парням родом из Швеции вести Ванкувер к новым целям)
Сопрезиденты прикольно конечно, а на родине братья хоть чем то руководили интересно, просто пока история как из КХЛ когда смотрят не навыки а на славное прошлое
Так руководство то при чем тут, будут выполнять функции переговорщиков, заманивать игроков своей репутацией и т.д.
Нет, они только в Ванкувере тренерами по развитию игроков были
Начало- продолжение новой Династии , удачи 🍀
мы с Тамарой ходим парой.
Мне интересно, когда дело дойдет до назначения на пост ГМа, они тоже станут согенеральными менеджерами?
