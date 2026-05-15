«Ванкувер» объявил о назначении братьев Сединов сопрезидентами по хоккейным операциям: «У них есть страсть, знания и лидерские качества для создания победной культуры»

«Ванкувер» подтвердил назначение Сединов сопрезидентами по хоккейным операциям.

Владелец «Ванкувера» Франческо Аквилини объявил о назначении братьев Хенрика и Даниэля Сединов сопрезидентами клуба по хоккейным операциям.

«У Хенрика и Даниэля есть страсть, хоккейные знания и лидерские качества, необходимые для создания победной культуры, которая будет объединять нашу команду в будущем.

В течение последних 26 лет они посвятили «Ванкуверу » всю свою карьеру – в качестве игроков или руководителей», – сказал Аквилини.

Шведы, занимающие 1-е и 2-е места в списке лучших бомбардиров в истории «Кэнакс», в последние годы работали в отделе развития игроков команды.

Они провели всю свою 17-летнюю игровую карьеру в НХЛ в составе «Ванкувера» и были включены в Зал хоккейной славы в 2022 году.

Как и сообщалось ранее , новым генеральным менеджером клуба назначен 49-летний Райан Джонсон. Он еще не работал на этой должности в НХЛ, но руководил фармом «Кэнакс», выигравшим Кубок Колдера в 2025 году.

Седины и Джонсон сменят президента клуба Джима Рутерфорда, уходящего на должность консультанта, и Патрика Альвина, уволенного в апреле.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ канадский клуб занял последнее место, а по итогам лотереи получил общий 3-й выбор на драфте-2026.