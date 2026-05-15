Демидов сделал победный ассист и забил гол (1-й в Кубке Стэнли), став 3-й звездой 5-го матча серии с «Баффало». У него 1+5 в 12 играх плей-офф
Форвард «Монреаля» Иван Демидов набрал 2 (1+1) очка в 5-м матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Баффало» (6:3, 3-2 в серии) и был признан третьей звездой.
На 37-й минуте россиянин ассистировал Джейку Эвансу, забившему победный гол (4:3), а на 44-й Демидов реализовал большинство, установив окончательный результат. Гол стал для него первым в плей-офф НХЛ за карьеру.
Демидов продлил результативную серию (1+3) до 3 игр.
Всего в 12 матчах текущего плей-офф на его счету 6 (1+5) баллов.
Сегодня за 14:44 (1:33 – в большинстве) у Демидова 5 бросков в створ ворот, 1 блок-шот, 2 силовых приема, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
В эпизоде с передачей тоже здорово сыграл и чуть-чуть не хватило чтоб самому стать автором шайбы.
P.S. глорам Мичкова мои соболезнования.
Капризов 15 (4+11)
ДОРОФЕЕВ 9 (7+2)
БАРБАШЁВ 8 (3+5)
ДЕМИДОВ 6 (1+5)
Подколзин 6 (3+3)
Кучеров 6(1+5)
Тарасенко 5 (2+3)
Сергачёв 5 (0+5)
НИЧУШКИН 3 (1+2)
СВЕЧНИКОВ 3 (1+2)
Юров 3 (1+2)
Малкин 3 (2+1)
Панарин 3 (2+1)
Болеем за наших!
Очки в плей-офф КС, россияне, лидеры за все время:
1. Малкин 183 (69+113)
2.Кучеров 177 (54 +123)
3. Федоров 176 (52+124)
4. Овечкин 147 (77+70)
5. Зубов 117 (24+93)
6. Дацюк 113 (42+71)
7. Ковалев 100 (45+55)
Здесь будут изменения только в КС27!