  • Демидов сделал победный ассист и забил гол (1-й в Кубке Стэнли), став 3-й звездой 5-го матча серии с «Баффало». У него 1+5 в 12 играх плей-офф
Демидов признан третьей звездой 5-го матча с «Баффало».

Форвард «Монреаля» Иван Демидов набрал 2 (1+1) очка в 5-м матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Баффало» (6:3, 3-2 в серии) и был признан третьей звездой.

На 37-й минуте россиянин ассистировал Джейку Эвансу, забившему победный гол (4:3), а на 44-й Демидов реализовал большинство, установив окончательный результат. Гол стал для него первым в плей-офф НХЛ за карьеру. 

Демидов продлил результативную серию (1+3) до 3 игр.

Всего в 12 матчах текущего плей-офф на его счету 6 (1+5) баллов.

Сегодня за 14:44 (1:33 – в большинстве) у Демидова 5 бросков в створ ворот, 1 блок-шот, 2 силовых приема, полезность – «0».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
качественный матч от Ивана и наконец-то забросил в плей офф!
В эпизоде с передачей тоже здорово сыграл и чуть-чуть не хватило чтоб самому стать автором шайбы.
Втягивается в непривычный режим игры. В ПО все происходит быстрей и с другим накалом, видимо, руки дробят поначалу. В остальном он парень крепкий и рубится с первых матчей.
Буквально после предыдущей игры писал что голы придут...ибо играл Иван хорошо. Теперь Демидов первый среди новичков в ПО не только по ассистам и очкам в большинстве, но и просто по очкам (вместе с Сеннеке). Красавчик!
P.S. глорам Мичкова мои соболезнования.
ОтветMatador
Да не, у Мичкова тренер не тот и команда не та! Так бы как МакДак играл 100%!
ОтветMatador
У Демидова и Мичкова есть личные фанаты и они конфликтуют?
Вперед, Ведущий Музобоза!
Очень хорошая игра от Ивана. Сам заработал большинство, сам и реализовал. Мог еще ассист оформить, жаль Добсон в пустые не попал. Как будто партнеры по звену не ожидают от него таких пасов, а так в целом с Эвансом и Ньюхуком нормальное звено
Демидов порадовал. Растёт, растёт мальчик.
Игрок он классный, мастерство при нём, сейчас должен раскрепоститься по идее, всё таки плей-офф, это ответственность, уверенность приходит с опытом - всё получится!
Очки в плей-офф КС26, россияне, лидеры, крупный шрифт у продолжающих сезон:
Капризов 15 (4+11)
ДОРОФЕЕВ 9 (7+2)
БАРБАШЁВ 8 (3+5)
ДЕМИДОВ 6 (1+5)
Подколзин 6 (3+3)
Кучеров 6(1+5)
Тарасенко 5 (2+3)
Сергачёв 5 (0+5)
НИЧУШКИН 3 (1+2)
СВЕЧНИКОВ 3 (1+2)
Юров 3 (1+2)
Малкин 3 (2+1)
Панарин 3 (2+1)
Болеем за наших!

Очки в плей-офф КС, россияне, лидеры за все время:
1. Малкин 183 (69+113)
2.Кучеров 177 (54 +123)
3. Федоров 176 (52+124)
4. Овечкин 147 (77+70)
5. Зубов 117 (24+93)
6. Дацюк 113 (42+71)
7. Ковалев 100 (45+55)
Здесь будут изменения только в КС27!
Рад за Ваню! Сыграл очень полезно,. Он и Хатсон - будущее Монреаля!
Иван крутой, попал в очень талантливую команду и не теряется.
