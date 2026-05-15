Демидов сделал победный ассист и забил гол (1-й в Кубке Стэнли), став 3-й звездой 5-го матча серии с «Баффало». У него 1+5 в 12 играх плей-офф

Демидов признан третьей звездой 5-го матча с «Баффало».

Форвард «Монреаля » Иван Демидов набрал 2 (1+1) очка в 5-м матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Баффало » (6:3, 3-2 в серии) и был признан третьей звездой.

На 37-й минуте россиянин ассистировал Джейку Эвансу, забившему победный гол (4:3), а на 44-й Демидов реализовал большинство, установив окончательный результат. Гол стал для него первым в плей-офф НХЛ за карьеру.

Демидов продлил результативную серию (1+3) до 3 игр.

Всего в 12 матчах текущего плей-офф на его счету 6 (1+5) баллов.

Сегодня за 14:44 (1:33 – в большинстве) у Демидова 5 бросков в створ ворот, 1 блок-шот, 2 силовых приема, полезность – «0».