«Монреаль» повел 3-2 в серии с «Баффало», выиграв 5-й матч (6:3). У Демидова победный ассист и гол, Сузуки набрал 1+2

«Монреаль» повел 3-2 в серии 2-го раунда Кубка Стэнли с «Баффало».

«Монреаль » обыграл в гостях «Баффало » (6:3) в 5-м матче 2-го раунда Кубка Стэнли (3-2 в серии).

Форвард «Канадиенс» Иван Демидов признан третьей звездой матча, набрав 2 (1+1) очка с победным ассистом.

Первой звездой стал нападающий «Монреаля» Ник Сузуки , на счету которого 3 (1+2) балла.