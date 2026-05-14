Исаев, Серебряков и Вязовой – претенденты на приз лучшему вратарю регулярки КХЛ

КХЛ определила номинантов на приз «Лучший вратарь» – лучшему голкиперу регулярного чемпионата.

В тройку финалистов вошли 26-летний Даниил ИсаевЛокомотив»), 30-летний Никита СеребряковАвангард») и 23-летний Семен ВязовойСалават Юлаев»).

В этом сезоне Исаев провел 56 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 30 побед, пропуская в среднем 1,89 шайбы и отражая 92,7% бросков. В его активе пять игр на ноль.

Серебряков сыграл 54 игры в регулярке, одержал 35 побед, пропуская в среднем 2,14 шайбы и отражая 93,1% бросков. На его счету пять голевых передач и четыре игры на ноль.

Вязовой провел 53 матча в чемпионате, одержал 27 побед, пропуская в среднем 2,13 шайбы и отражая 93,1% бросков. В его активе четыре результативных передачи и три игры на ноль.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал КХЛ
Тут Вязовой лучше, на мой взгляд. Без него СЮ смотрелся очень слабо
Только не Исаев !!!!
Только не Смирнов !!!!
Объективно хоть я болельщик СЮ, но Вязовой должен взять награду. Конкуренты играли в более сильных клубах с другими бюджетами
Комментарий скрыт
Несостоятельный это твой коммент, либо прикидываешься что не понимаешь либо и в прямь дур. к
Вязовой. Успехов ему в следующем сезоне.
Вязовой лучший!!!!
👍
не
В этом году пока лучше Серебра не было. Факт.
Локомотив forever!
Если бы у Вязового были такие защитники как у Локо,у него бы игр 20 минимум на 0 было сыграно в сезоне )))так что Семён однозначно заслуженно там в тройке номинантов находится
В регулярке отлично смотрелся Галкин
Серебро по статистике лучший
По какой статистике?
Даже мотанул наверх и еще раз пересмотрел. У Исаева лучше среднее кол-во шайб за игру, а Вязовый имеет такой же процент и чуть-чуть лучше среднее кол-во шайб. Как Серебро может быть по статистике лучшим?
Серебряков, однозначно
Вязик молодец! Классный сезон провёлт
