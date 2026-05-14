Исаев, Серебряков и Вязовой – претенденты на приз лучшему вратарю регулярки КХЛ.

КХЛ определила номинантов на приз «Лучший вратарь» – лучшему голкиперу регулярного чемпионата.

В тройку финалистов вошли 26-летний Даниил Исаев («Локомотив »), 30-летний Никита Серебряков («Авангард ») и 23-летний Семен Вязовой («Салават Юлаев »).

В этом сезоне Исаев провел 56 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ , одержал 30 побед, пропуская в среднем 1,89 шайбы и отражая 92,7% бросков. В его активе пять игр на ноль.

Серебряков сыграл 54 игры в регулярке, одержал 35 побед, пропуская в среднем 2,14 шайбы и отражая 93,1% бросков. На его счету пять голевых передач и четыре игры на ноль.

Вязовой провел 53 матча в чемпионате, одержал 27 побед, пропуская в среднем 2,13 шайбы и отражая 93,1% бросков. В его активе четыре результативных передачи и три игры на ноль.