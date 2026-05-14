  • Генменеджер «Торонто» про неопределенность Мэттьюса: «Он хочет понимать видение и стратегию на будущее. Не думаю, что есть конкурирующие интересы»
Генменеджер «Торонто» про неопределенность Мэттьюса: «Он хочет понимать видение и стратегию на будущее. Не думаю, что есть конкурирующие интересы»

Джон Чайка высказался о ситуации с Остоном Мэттьюсом.

Генеральный менеджер «Торонто» Джон Чайка прокомментировал ситуацию вокруг нападающего команды Остона Мэттьюса.

Ранее сообщалось, что американец не уверен в том, хочет ли оставаться в канадском клубе.

Чайка и форвард еще встречались для обсуждения этого вопроса.

«Остон – опытный хоккеист мирового класса. Думаю, он хочет понимать видение и стратегию на будущее. Не думаю, что есть какие-либо конкурирующие интересы. Думаю, дело в том, чтобы прийти к единому мнению.

Для меня было важно хорошо разобраться в нашей внутренней структуре. Я хотел убедиться, что у нас есть вся возможная информация, чтобы мы смогли провести качественный разговор, когда сядем за стол переговоров», – сказал Джон Чайка.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TSN
в общем, "вяликому суперцентру" нужен новый контендер и новые звездные портнёры. старые не тянут. (марнер не даст соврать)
Пастернак и Меттьюс два топаря во франшизах на спаде.
вроде бы и так, и как-то и не совсем. У Мэтьюса рядом Ньюландер никуда не делся, Таварес не самый плохой сезон провел. Найз вон тоже растет вроде... а 15 место. А у Пасты я и в команде то, никого кроме него и Макэвоя не знаю. А в плэйофф попылили немного...
Танкуем,с тобой в сезоне мы танкуем
