Генменеджер «Торонто» про неопределенность Мэттьюса: «Он хочет понимать видение и стратегию на будущее. Не думаю, что есть конкурирующие интересы»
Джон Чайка высказался о ситуации с Остоном Мэттьюсом.
Генеральный менеджер «Торонто» Джон Чайка прокомментировал ситуацию вокруг нападающего команды Остона Мэттьюса.
Ранее сообщалось, что американец не уверен в том, хочет ли оставаться в канадском клубе.
Чайка и форвард еще встречались для обсуждения этого вопроса.
«Остон – опытный хоккеист мирового класса. Думаю, он хочет понимать видение и стратегию на будущее. Не думаю, что есть какие-либо конкурирующие интересы. Думаю, дело в том, чтобы прийти к единому мнению.
Для меня было важно хорошо разобраться в нашей внутренней структуре. Я хотел убедиться, что у нас есть вся возможная информация, чтобы мы смогли провести качественный разговор, когда сядем за стол переговоров», – сказал Джон Чайка.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TSN
6 комментариев
в общем, "вяликому суперцентру" нужен новый контендер и новые звездные портнёры. старые не тянут. (марнер не даст соврать)
Пастернак и Меттьюс два топаря во франшизах на спаде.
вроде бы и так, и как-то и не совсем. У Мэтьюса рядом Ньюландер никуда не делся, Таварес не самый плохой сезон провел. Найз вон тоже растет вроде... а 15 место. А у Пасты я и в команде то, никого кроме него и Макэвоя не знаю. А в плэйофф попылили немного...
Танкуем,с тобой в сезоне мы танкуем
