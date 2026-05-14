Актер Никифоров: «Было бы прекрасно, если бы Ротенберг был бы спортивным директором «Динамо». Он прекрасный менеджер, специалист»

Актер Денис Никифоров: Ротенберг – прекрасный менеджер, специалист.

Актер театра и кино и болельщик «Динамо » Денис Никифоров поделился мнением о роли Романа Ротенберга в «Динамо».

Функционер на данный момент входит в совет директоров клуба.

«Я думаю, он продолжит принимать участие в жизни клуба. Если бы он был бы спортивным директором «Динамо», это было бы прекрасно. В этом смысле он прекрасный менеджер, специалист», – сказал Никифоров.

Никифоров также оценил назначение Леонида Тамбиева на пост главного тренера бело-голубых.

«Хороший специалист, я рад. При нем был хороший «Адмирал». Если он что-то придумает в этой команде с учетом большого количества денег, то мы к чему-то и придем», – заявил актер.