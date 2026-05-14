  • Актер Никифоров: «Было бы прекрасно, если бы Ротенберг был бы спортивным директором «Динамо». Он прекрасный менеджер, специалист»
Актер театра и кино и болельщик «Динамо» Денис Никифоров поделился мнением о роли Романа Ротенберга в «Динамо».

Функционер на данный момент входит в совет директоров клуба.

«Я думаю, он продолжит принимать участие в жизни клуба. Если бы он был бы спортивным директором «Динамо», это было бы прекрасно. В этом смысле он прекрасный менеджер, специалист», – сказал Никифоров.

Никифоров также оценил назначение Леонида Тамбиева на пост главного тренера бело-голубых.

«Хороший специалист, я рад. При нем был хороший «Адмирал». Если он что-то придумает в этой команде с учетом большого количества денег, то мы к чему-то и придем», – заявил актер.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
Актер театра и кино Никифоров: «Было бы прекрасно, если бы Ротенберг был бы спортивным директором «Динамо...
Хоккеисты Динамо"Было бы прекрасно,если бы Ротенберг был режиссером..."
Если Ротенбергу дать слишком много полномочий то есть немалая вероятность что он опять притащит своего карманного Тренера Романа...
без тренера Романа, Ротенберг бы действительно был бы лучше нынешнего позорного руководства Динамо, которое повесило на Кудашова обмен Джиошвили и наговорило отборной дичи на прессухе.
И я бы поддержал, если б меня кто то спрашивал, Ротенберг в спортивном менеджементе разбирается, ему в тренеры лезть не надо. в тренеры то не всем игрокам можно идти, что сам Великий доказал в свое время
Сергей Петрович, Вадим Юрьевич бы лучше справился.
Он имеет опыт выигрыша МХЛ, ВХЛ и студенческой лиги.
Думаю было бы прекрасно, если б Роман Борисыч пожизненно был режиссером в театре и кино у этого больно умного актера, а мы б поржали.Чо долго 800 спектаклей и фильмов посмотреть что ли.
Отличная идея,поддерживаю.
Тот момент когда все ищут тебе работу
Актер театра и кино Денис Никифоров: «Было бы прекрасно, если бы Ротенберг был актером театра и кино"
Ну СМ Ротенберг и ГТ Тамбиев как бы не из одной лодки ) Насколько комфортно будет Тамбиеву работать с СМ Ротенбергом, понимая, что тот спит и видит себя на его месте? )
— Неужели же, господа, Виктор Михайлович не сможет быть достойным попечителем учебного округа или полицмейстером?
— А, Виктор Михайлович? — спросил губернатор. — Хотите быть попечителем?
— Ну, конечно же, он будет прекрасным, гуманным попечителем! — поддержал городской голова, глотая грибок и морщась.

Все уже есть у классиков.
Было бы прекрасно, если бы Ротенберг!
было бы прекрасно без его камео в "Молодёжке", или неправильно намёк читаю?
