  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Брок Фэйбер: «Колорадо» заслужил победу над «Миннесотой». Они переигрывали нас на протяжении большей части серии, соперник выглядел более стабильно»
4

Брок Фэйбер: «Колорадо» заслужил победу над «Миннесотой». Они переигрывали нас на протяжении большей части серии, соперник выглядел более стабильно»

Брок Фэйбер: «Колорадо» заслужил победу в серии с «Миннесотой».

Защитник «Миннесоты» Брок Фэйбер поделился мыслями после поражения от «Колорадо» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.

В пятом матче серии «Уайлд» вели 3:0, но проиграли 3:4 в овертайме.

«Колорадо» заслужил победу в серии. Все ясно и просто. И это расстраивает, потому что если мы играем на максимуме, то можем обыграть любую команду.

Соперник выглядел более стабильно. Они переигрывали нас на протяжении большей части серии. Так уж получилось.

Нельзя скрывать тот факт, что они нас переиграли, но, как я уже сказал, именно это и вызывает разочарование. Мне кажется, когда мы показываем лучшую игру, то можем обыграть эту команду, но мы этого не сделали. Соперник заслужили победу, – сказал Брок Фэйбер.

Капризов – в отпуске! «Колорадо» отыгрался с 0:3 в конце третьего и забрал овертайм

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
logoБрок Фэйбер
logoМиннесота
logoКолорадо
logoКубок Стэнли
logoНХЛ
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот респект за адекватность!
Ответ Комиссар Шпрут
Вот респект за адекватность!
и за игру респект. Один из лучших в команде. на уровне с Капризовым, Хьюзом и Болди
Ответ fedosss08
и за игру респект. Один из лучших в команде. на уровне с Капризовым, Хьюзом и Болди
Да, смотрел все матчи серии, болел за Колорадо. Реально хорошо выглядел, прям около-топ
Фейбер, не смотря на молодость, выглядит очень адекватно. И по-взрослому. Отличный задел на будущее. Хочется, кстати, более взрослых действий и от Хьюза. Все таки в серии у него было много ошибок для защитника топ-3 НХЛ. Ну и хочется верить, что он останется в команде. Это уже работа Герина.

Болди - прорыв сезона. Капризов - стабильно хорош, но я жду от него больше, ибо он этого большего достоин. Команде надо решать проблему с центрами. Думаю, будет доступен Малкин, но лишь он проблемы команды не решит
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Колорадо» прошел «Миннесоту» (4-1 в серии), отыгравшись с 0:3 и выиграв 4:3 в овертайме 5-го матча
14 мая, 03:25
Рекомендуем
Главные новости
«Калгари» готов рассмотреть обмен любого игрока команды, кроме Гридина, Вульфа, Коронато и Пареха
9 минут назад
Плющев о Гордоне в «Тракторе»: «Брать канадских, американских тренеров из «Золотой шайбы» – это перебор. Пусть ребята поиграются. Деньги вваливают, а о перспективе никто не думает»
38 минут назад
«Миннесота» до дедлайна предлагала Юрова и Валльстедта за Томаса. «Сент-Луис» отказал
48 минут назад
ЧМ-2026 по хоккею. Австрия против Великобритании, Канада сыграет с Италией, Финляндия – с Венгрией, Швейцария встретится с Латвией
сегодня, 10:20Live
«Спартак» заинтересован в переходе форварда «Динамо» Комтуа. Клубы ведут переговоры
сегодня, 09:42
Агент Черных: «Авангард» хочет видеть Пилипенко, но не вижу смысла оставаться, если продолжат играть в тот же хоккей при этом тренере. Парень вынужден бегать и выбрасывать шайбу»
сегодня, 09:28
Фетисов о будущем Овечкина: «Должен играть следующий сезон в «Вашингтоне», побить вечный рекорд Гретцки, а потом по самочувствию. В России ему будет тяжелее, чем там»
сегодня, 07:10
Карандин о судействе в КХЛ: «В НХЛ драки и грязь всегда оставляли в регулярке, в плей-офф все решало чистое мастерство. У нас – провокации, драчки, зацепы. Арбитраж иногда это и поощряет»
сегодня, 06:50
Зукарелло пошутил про новый контракт с «Миннесотой»: «Лучше подписать побыстрее, пока Куинн Хьюз не забрал все деньги. Капризов подкинет мне наличных»
сегодня, 05:45
«Вегас» о санкциях от НХЛ за нарушение политики в отношении СМИ: «Осведомлены о заявлении лиги. Никаких других комментариев не будет»
сегодня, 04:40
Ко всем новостям
Последние новости
34-летний Кицын стал первым новичком вступившей в ВХЛ «Калуги». Форвард сыграл 556 матчей в лиге с учетом плей-офф
24 минуты назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» во 2-м матче финальной серии
34 минуты назадLive
Кубок Будущего. Россия U20 против сборной Студенческой лиги, Россия U18 уступила Беларуси U20 в овертайме
сегодня, 10:30Live
Кросби о капитанстве Селебрини: «Я получил нашивку, когда мне было 19 или 20 лет. Понимаю, насколько это важно для него. Буду рад помочь. Макклин останется капитаном надолго, думаю»
сегодня, 10:28
Кубок Первого канала в 2026-м может пройти в Москве, сообщил гендиректор ФХР Курбатов: «Нынешний год посвящен 80-летию хоккея»
сегодня, 10:14
Кирилл Капризов: «Хьюз хочет играть в «Миннесоте» и остаться здесь, думаю. Куинн – один из лучших хоккеистов в НХЛ, может, даже лучший»
сегодня, 09:56
Форвард «Амура» Ли о самых сильных легионерах в КХЛ: «От игры Ремпала много зависит, мотор «Салавата», системообразующий. Выделил бы Маклауда – впечатляет работоспособность»
сегодня, 09:14
Плющев о потасовках в финале Кубка Гагарина: «Судьями дается какой-то карт-бланш на эти вещи. Они считают, что это привлекает зрителей. Но такие зрелища не украшают игру»
сегодня, 07:55
Карпухин об 1:4 от «Локомотива»: «У «Ак Барса» мало что получалось. Но никакого перелома в серии точно нет. Никто не сдался, вся борьба еще впереди»
сегодня, 07:40
Родуолд о Жаровском: «18-летний Слафковски напоминает мне его. Александр сможет заиграть в НХЛ, вписаться в состав «Монреаля». Сейчас это интересная команда»
сегодня, 07:22
Рекомендуем