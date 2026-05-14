Брок Фэйбер: «Колорадо» заслужил победу над «Миннесотой». Они переигрывали нас на протяжении большей части серии, соперник выглядел более стабильно»

Брок Фэйбер: «Колорадо» заслужил победу в серии с «Миннесотой».

Защитник «Миннесоты» Брок Фэйбер поделился мыслями после поражения от «Колорадо» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.

В пятом матче серии «Уайлд» вели 3:0, но проиграли 3:4 в овертайме.

«Колорадо» заслужил победу в серии. Все ясно и просто. И это расстраивает, потому что если мы играем на максимуме, то можем обыграть любую команду.

Соперник выглядел более стабильно. Они переигрывали нас на протяжении большей части серии. Так уж получилось.

Нельзя скрывать тот факт, что они нас переиграли, но, как я уже сказал, именно это и вызывает разочарование. Мне кажется, когда мы показываем лучшую игру, то можем обыграть эту команду, но мы этого не сделали. Соперник заслужили победу, – сказал Брок Фэйбер .

