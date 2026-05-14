Варицкий станет ассистентом генерального менеджера «Сибири» («СЭ»)

Игорь Варицкий станет ассистентом генерального менеджера «Сибири».

На данный момент эту должность генерального менеджера занимает Виктор Меркулов.

Варицкий ранее занимал пост генерального менеджера «Шанхай Дрэгонс », но был уволен из клуба в апреле.

В этом сезоне «Сибирь» стала восьмой в Восточной конференции и проиграла «Металлургу» (1-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.