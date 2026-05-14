Генменеджер «Трактора» о назначении Гордона: «Впечатляет число игроков, прошедших его школу и заигравших в НХЛ. Все отмечали культуру Скотта в построении ключевых командных процессов»

Алексей Волков рассказал о назначении Скотта Гордона в «Трактор».

Генеральный менеджер «Трактора » Алексей Волков объяснил назначение Скотта Гордона на пост главного тренера команды.

«По Скотту Гордону у нас изначально была только положительная обратная связь – как от североамериканских коллег, так и хоккеистов, с которыми ему приходилось взаимодействовать.

Все отмечали его высокую организованность и культуру в построении ключевых командных процессов: быта, тренировок, подготовке к матчам и отношений с коллективом.

Резюме Скотта дает нам полную картину профессиональных возможностей. Помимо 16 сезонов работы главным тренером в клубах и сборной США, он много лет ассистировал ведущим специалистам НХЛ, отвечая за множество локальных аспектов: большинство, меньшинство, анализ, а также индивидуальное развитие игроков.

Число хоккеистов, прошедших его школу и заигравших на высоком уровне в НХЛ , действительно впечатляет.

В ежедневных разговорах о Челябинске и «Тракторе» Скотт неоднократно подчеркивал, что готов применить свой огромный опыт на новом месте и с радостью примет предложение клуба.

Мы уверены в его человеческих качествах и уже вместе начали большую работу», – сказал Алексей Волков .