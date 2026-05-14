Генменеджер «Трактора» о назначении Гордона: «Впечатляет число игроков, прошедших его школу и заигравших в НХЛ. Все отмечали культуру Скотта в построении ключевых командных процессов»
Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков объяснил назначение Скотта Гордона на пост главного тренера команды.
«По Скотту Гордону у нас изначально была только положительная обратная связь – как от североамериканских коллег, так и хоккеистов, с которыми ему приходилось взаимодействовать.
Все отмечали его высокую организованность и культуру в построении ключевых командных процессов: быта, тренировок, подготовке к матчам и отношений с коллективом.
Резюме Скотта дает нам полную картину профессиональных возможностей. Помимо 16 сезонов работы главным тренером в клубах и сборной США, он много лет ассистировал ведущим специалистам НХЛ, отвечая за множество локальных аспектов: большинство, меньшинство, анализ, а также индивидуальное развитие игроков.
Число хоккеистов, прошедших его школу и заигравших на высоком уровне в НХЛ, действительно впечатляет.
В ежедневных разговорах о Челябинске и «Тракторе» Скотт неоднократно подчеркивал, что готов применить свой огромный опыт на новом месте и с радостью примет предложение клуба.
Мы уверены в его человеческих качествах и уже вместе начали большую работу», – сказал Алексей Волков.
-------------
и возникает вопрос, если он так здорово формирует процессы внутри клуба, куда это все девалось, когда он становился главным? почему по итогу эти процессы не позволили , судя по его послужному, что то выиграть? может опять журналист как то криво донес мысль Волкова, но ответ я не понял.
потом достаёт три конверта и говорит,будут проблемы открывай с первого.сезон стартует вроде всё норм,но, наступил кризис.
тренер открывает первый конверт,там написано " вали все на старого тренера" он так и сделал,вроде проканало.игра наладилась всё норм,тут опять спад,тренер открывает второй конверт там" вали всё на журналюг,мешают всякую херь пишут". так и сделал,вроде проканало.
игра вроде наладилась, всё норм, и, тут опять спад, проигрыш за проигрышем.тренер бежит ,открывае третий конверт,а там написано " готовь три конверта"
Я сам обманываться рад!" ... классика
А "суроаые челябинские парни" будут его наперебой оправдывать)
Посмотрю, что такое "национальная гордость " по- челябински.
В прошлом сезоне его команда заняла последнее место в юниорской лиге USHL.
Получается Трактор берёт курс на развитие молодежи и подготовке игроков, для, по-настоящему, серьезных команд, которые намерены бороться за высокие места.