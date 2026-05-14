  • Гордон возглавил «Трактор». Контракт с 63-летним экс-тренером «Айлендерс» и сборной США – на год
Гордон возглавил «Трактор». Контракт с 63-летним экс-тренером «Айлендерс» и сборной США – на год

«Трактор» назначил Скотта Гордона на пост главного тренера.

Скотт Гордон официально назначен на пост главного тренера «Трактора».

63-летний американский специалист подписал соглашение с уральским клубом на один год.

В этом сезоне американский специалист возглавлял команду «Ватерлоо», которая выступает в главной юниорской лиге США (USHL).

В НХЛ Гордон работал главным тренером «Айлендерс» – с 2008 по 2011 год. Также в лиге в качестве помощника он входил в тренерские штабы «Торонто» и «Сан-Хосе». На ЧМ-2011 был главным тренером сборной США, а на ЧМ-2023 – ассистентом.

В «Тракторе» Гордон заменил Евгения Корешкова. В этом сезоне клуб проиграл «Ак Барсу» (1-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

Фото: hctraktor.org

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Трактора»
Барановская зам
Один из самых провальных тренеров в истории нхл с несколькими антирекордами, завернутый Волковым в блестящий "иностранный" фантик. Декоданс от руководства продолжается
Почему на год контракт? На полгода наверное.
Человек признанный, известный, авторитетный, мэтр, человек, который творил эту эпоху, и который сам стал эпохой, человек которого я очень уважаю и люблю.
Объясните несведущему. У нас в хоккее реальные траблы с тренерами-аборигенами или это траблы с менеджерами?! какие-то пенсы легионеры постоянно назначаются-увольняются.
Днище из юниорской лиги возглавил клуб КХЛ, слов нет. Да тот же Воробьёв был бы намного приемлемее...
Да тут, вероятно, и сам Йозе Марино был бы не хуже.
И что он за год сделает? Странный выбор и странный контракт.
У Плющева с Кожевников сейчас подгорает. Нытья еще на целый год.
Уже жду их интервью😅
Есть тема. Для них. Этож хлеб. Пластинку менять не надо даже.
Дмитрий?
Обама?
Только сегодня была новость, что:
