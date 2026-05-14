Кубок Будущего. Россия U20 разгромила Россию U18 – 6:0, Беларусь U20 забросила 7 шайб сборной Студенческой лиги
В рамках Кубка Будущего проходят первые матчи турнира.
Молодежная сборная Беларуси победила команду Студенческой хоккейной лиги в матче Кубка Будущего в Новосибирске, молодежная сборная России обыграла юниорскую сборную России.
Кубок Будущего
Беларусь U20 – Студенческая хоккейная лига – 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)
Россия U20 – Россия U18 – 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
1:0 – 9 Меликов (Жаровский, Архипов)
2:0 – 31 Исаев (Ильин, Штырхунов)
3:0 – 38 Моисеев (Полтавчук, Жаровский)
4:0 – 42 Меликов (Жаровский, Полтавчук) ГБ
5:0 – 57 Харионов (Петренко)
6:0 – 58 Исаев (Ильин, Федосеев)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Сборная России U20 объявила состав для подготовки к Кубку Будущего. Жаровский, Суздорф, Лиъматов, Рябыкин, Никитин, Харионов, Тюрин, Петренко – в списке
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Будут где транслировать игры?
Будут где транслировать игры?
Матч Игра и Sportbox.ru
Будут где транслировать игры?
Россия U-7 играет?
А где с составами ознакомиться можно?
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем