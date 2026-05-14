  • Кубок Будущего. Россия U20 разгромила Россию U18 – 6:0, Беларусь U20 забросила 7 шайб сборной Студенческой лиги
В рамках Кубка Будущего проходят первые матчи турнира.

Молодежная сборная Беларуси победила команду Студенческой хоккейной лиги в матче Кубка Будущего в Новосибирске, молодежная сборная России обыграла юниорскую сборную России.

Кубок Будущего

Беларусь U20 – Студенческая хоккейная лига – 7:0 (2:0, 2:0, 3:0) 

Россия U20 – Россия U18 – 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

1:0 – 9 Меликов (Жаровский, Архипов)

2:0 – 31 Исаев (Ильин, Штырхунов) 

3:0 – 38 Моисеев (Полтавчук, Жаровский)

4:0 – 42 Меликов (Жаровский, Полтавчук) ГБ

5:0 – 57 Харионов (Петренко)

6:0 – 58 Исаев (Ильин, Федосеев)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Сборная России U20 объявила состав для подготовки к Кубку Будущего. Жаровский, Суздорф, Лиъматов, Рябыкин, Никитин, Харионов, Тюрин, Петренко – в списке

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Будут где транслировать игры?
Ответ Иван Смольянинов
Матч Игра и Sportbox.ru
Россия U-7 играет?
А где с составами ознакомиться можно?
