Кубок Харламова. «Локо» победил МХК «Спартак» в 1-м матче финальной серии

«Локо» победил МХК «Спартак» в первом матче финала Кубка Харламова.

«Локо» – МХК «Спартак» – 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

1:0 – 26 Зилев (Елезов, Эльблаус)

2:0 – 43 Лутцев 

3:0 – 51 Шлюков 

3:1 – 51 Беляков (Кочуров, Кожушко)

3:2 – 54  Кочуров (Котляров, Дронов)

Счет в серии: 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
3 комментария
в будний день в 16-00. ну почему так?
тут тоже есть Сафонов
Игра закончилась 15 минут назад, а здесь все 3:1. А вы спрашиваете, почему в 16 часов начало матча.
Если в двух словах, то не понравился настрой «Спартака». Да и сами игроки в решающих моментах помогали сопернику. Лидеры в тени.
Ждем матча номер 2.
