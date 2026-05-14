Маккиннон забил в 6-м матче плей-офф подряд – броском под перекладину при пустых воротах с «Миннесотой». У форварда «Колорадо» 13 очков в 9 играх
Нэтан Маккиннон забил в шестом матче Кубка Стэнли подряд.
Нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон забил гол в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Миннесоты» (4:3 ОТ, 4-1).
В третьем периоде при пустых воротах канадец из левого круга вбрасывания кистевым броском отправил шайбу под перекладину ворот Йеспера Валльстедта, сделав счет 3:3.
Форвард продлил серию с голами в плей-офф до шести матчей.
В активе Маккиннона стало 13 (7+6) очков в 9 матчах розыгрыша Кубка Стэнли.
В гонке снайперов плей-офф он делит лидерство Павлом Дорофеевым («Вегас»), Бреттом Хауденом («Вегас»), Логаном Станковеном («Каролина») и Мэттью Болди («Миннесота»).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
И в чемпионате - 53
И в КС - 7
И в сумме - 60!
А вообще мне кажется, что судьба ему вернула должок за прошлый ПО, где, как черт из табакерки, ему картинку попортил Рантанен.
Всё таки положа руку на сердце, Колорадо и в прошлом году смотрелся получше Далласа.
Удачи в финале Конференции, будем желать по порядку прохода по ПО.