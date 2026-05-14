  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Маккиннон забил в 6-м матче плей-офф подряд – броском под перекладину при пустых воротах с «Миннесотой». У форварда «Колорадо» 13 очков в 9 играх
Видео
62

Маккиннон забил в 6-м матче плей-офф подряд – броском под перекладину при пустых воротах с «Миннесотой». У форварда «Колорадо» 13 очков в 9 играх

Нэтан Маккиннон забил в шестом матче Кубка Стэнли подряд.

Нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон забил гол в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Миннесоты» (4:3 ОТ, 4-1).

В третьем периоде при пустых воротах канадец из левого круга вбрасывания кистевым броском отправил шайбу под перекладину ворот Йеспера Валльстедта, сделав счет 3:3.

Форвард продлил серию с голами в плей-офф до шести матчей.

В активе Маккиннона стало 13 (7+6) очков в 9 матчах розыгрыша Кубка Стэнли.

В гонке снайперов плей-офф он делит лидерство Павлом Дорофеевым («Вегас»), Бреттом Хауденом («Вегас»), Логаном Станковеном («Каролина») и Мэттью БолдиМиннесота»).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoМиннесота
logoНэтан Маккиннон
logoНХЛ
logoКолорадо
logoКубок Стэнли
logoЙеспер Валльстедт
logoМэттью Болди
logoБретт Хауден
logoПавел Дорофеев
видео
logoЛоган Станковен
62 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот так должен играть лидер команды.
Маккиннон лучший снайпер сезона - 60 голов.
И в чемпионате - 53
И в КС - 7
И в сумме - 60!
И это всё за 12.5 млн
Ответ Unnamed80
И это всё за 12.5 млн
Вообще то у него 12,6, но это конечно же шутка.

А вообще мне кажется, что судьба ему вернула должок за прошлый ПО, где, как черт из табакерки, ему картинку попортил Рантанен.
Всё таки положа руку на сердце, Колорадо и в прошлом году смотрелся получше Далласа.

Удачи в финале Конференции, будем желать по порядку прохода по ПО.
Ответ 4etlanin
Вообще то у него 12,6, но это конечно же шутка. А вообще мне кажется, что судьба ему вернула должок за прошлый ПО, где, как черт из табакерки, ему картинку попортил Рантанен. Всё таки положа руку на сердце, Колорадо и в прошлом году смотрелся получше Далласа. Удачи в финале Конференции, будем желать по порядку прохода по ПО.
Да я тут немного о другом. Просто я вот сравниваю Маккинонна с его 12.5 и Капризова с 17. Вроде бы Кирилл молодец, отлично играет, набирает очки в ПО и причём много. Но вот нет в нём такой уверенности, как в Нэйтане. Когда требуется вытащить свою команду, то Мак, просто превращается в монстра на которого всегда можно положиться и который затащит, а вот в Капризове пока такой уверенности нет. Нет у Кирилла такого скилла Leadership как у Мака
Роскошный бросок
Пока кругооборот, Рантанен год назад прихлопнул Маккиннона, Каприз обыграл Рантонена, а сегодня круг замкнулся, но есть еще Айкел.
Из 7 голов 3 в пустые, 3 большинстве и одна сегодня при снятом вратаре, по сути тоже в большинстве. Как говорится, нюанс.
Ответ albert_lucky
Из 7 голов 3 в пустые, 3 большинстве и одна сегодня при снятом вратаре, по сути тоже в большинстве. Как говорится, нюанс.
Капризов и так не смог, тоже ньюанс
Снайперский выстрел. Браво
Вальстедт слажал, прижался к штанге. Не учёл праворукий хват.
Ответ Гаубиц
Вальстедт слажал, прижался к штанге. Не учёл праворукий хват.
при чем тут то, что он прижался, если шайба просто выше плеча прошла?
Ответ Влад Мал_1116357531
при чем тут то, что он прижался, если шайба просто выше плеча прошла?
Если бы Мак держал клюшку левым хватом, шайба не прошла бы над левым плечом вратаря, траектория была бы другой
опять пустые ворота... Но есть нюанс!
по контракту - летом Макар будет переподписываться, там и посмотрим
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Колорадо» впервые с 2022 года сыграет в финале Запада – тогда выиграли Кубок Стэнли. Следующий соперник – «Вегас» или «Анахайм»
14 мая, 03:55
«Колорадо» прошел «Миннесоту» (4-1 в серии), отыгравшись с 0:3 и выиграв 4:3 в овертайме 5-го матча
14 мая, 03:25
Рекомендуем
Главные новости
ЧМ-2026 по хоккею. Австрия против Великобритании, Канада сыграет с Италией, Финляндия – с Венгрией, Швейцария встретится с Латвией
13 минут назадLive
«Спартак» заинтересован в переходе форварда «Динамо» Комтуа. Клубы ведут переговоры
51 минуту назад
Агент Черных: «Авангард» хочет видеть Пилипенко, но не вижу смысла оставаться, если продолжат играть в тот же хоккей при этом тренере. Парень вынужден бегать и выбрасывать шайбу»
сегодня, 09:28
Фетисов о будущем Овечкина: «Должен играть следующий сезон в «Вашингтоне», побить вечный рекорд Гретцки, а потом по самочувствию. В России ему будет тяжелее, чем там»
сегодня, 07:10
Карандин о судействе в КХЛ: «В НХЛ драки и грязь всегда оставляли в регулярке, в плей-офф все решало чистое мастерство. У нас – провокации, драчки, зацепы. Арбитраж иногда это и поощряет»
сегодня, 06:50
Зукарелло пошутил про новый контракт с «Миннесотой»: «Лучше подписать побыстрее, пока Куинн Хьюз не забрал все деньги. Капризов подкинет мне наличных»
сегодня, 05:45
«Вегас» о санкциях от НХЛ за нарушение политики в отношении СМИ: «Осведомлены о заявлении лиги. Никаких других комментариев не будет»
сегодня, 04:40
Кубок Чемпиона России. «Югра» примет «Химик» в 1-м матче финальной серии
сегодня, 04:20
Илья Воробьев о Канаде на ЧМ-2026: «Они всегда фавориты. Приезжают получать удовольствие – никакой плиты давления. С ними жены и подруги – все весело и легко»
сегодня, 03:55
Кравчук о «Локомотиве»: «Нет Радулова – исчезает и Сурин. А вот Березкин уже стал независимой величиной. Интересный нападающий – под сборную!»
сегодня, 03:45
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Будущего. Россия U20 против сборной Студенческой лиги, Россия U18 уступила Беларуси U20 в овертайме
3 минуты назадLive
Кросби о капитанстве Селебрини: «Я получил нашивку, когда мне было 19 или 20 лет. Понимаю, насколько это важно для него. Буду рад помочь. Макклин останется капитаном надолго, думаю»
5 минут назад
Кубок Первого канала в 2026-м может пройти в Москве, сообщил гендиректор ФХР Курбатов: «Нынешний год посвящен 80-летию хоккея»
19 минут назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» во 2-м матче финальной серии
33 минуты назадLive
Кирилл Капризов: «Хьюз хочет играть в «Миннесоте» и остаться здесь, думаю. Куинн – один из лучших хоккеистов в НХЛ, может, даже лучший»
37 минут назад
Форвард «Амура» Ли о самых сильных легионерах в КХЛ: «От игры Ремпала много зависит, мотор «Салавата», системообразующий. Выделил бы Маклауда – впечатляет работоспособность»
сегодня, 09:14
Плющев о потасовках в финале Кубка Гагарина: «Судьями дается какой-то карт-бланш на эти вещи. Они считают, что это привлекает зрителей. Но такие зрелища не украшают игру»
сегодня, 07:55
Карпухин об 1:4 от «Локомотива»: «У «Ак Барса» мало что получалось. Но никакого перелома в серии точно нет. Никто не сдался, вся борьба еще впереди»
сегодня, 07:40
Родуолд о Жаровском: «18-летний Слафковски напоминает мне его. Александр сможет заиграть в НХЛ, вписаться в состав «Монреаля». Сейчас это интересная команда»
сегодня, 07:22
Тарасенко о будущем: «Абсолютно точно хотел бы остаться в «Миннесоте». Было приятно ощущать, что меня здесь ценят»
сегодня, 06:35
Рекомендуем