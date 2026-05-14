Маккиннон забил в 6-м матче плей-офф подряд – броском под перекладину при пустых воротах с «Миннесотой». У форварда «Колорадо» 13 очков в 9 играх

Нэтан Маккиннон забил в шестом матче Кубка Стэнли подряд.

Нападающий «Колорадо » Нэтан Маккиннон забил гол в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Миннесоты» (4:3 ОТ, 4-1).

В третьем периоде при пустых воротах канадец из левого круга вбрасывания кистевым броском отправил шайбу под перекладину ворот Йеспера Валльстедта, сделав счет 3:3.

Форвард продлил серию с голами в плей-офф до шести матчей.

В активе Маккиннона стало 13 (7+6) очков в 9 матчах розыгрыша Кубка Стэнли.

В гонке снайперов плей-офф он делит лидерство Павлом Дорофеевым («Вегас»), Бреттом Хауденом («Вегас»), Логаном Станковеном («Каролина») и Мэттью Болди («Миннесота »).