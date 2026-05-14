«Колорадо» впервые с 2022 года сыграет в финале Запада – тогда выиграли Кубок Стэнли. Следующий соперник – «Вегас» или «Анахайм»
Команда тренера Джареда Беднара обыграла «Миннесоту» со счетом 4-1 в серии второго раунда. В первом раунде лавины прошли «Лос-Анджелес» (4-0).
«Эвеланш» сыграют в финале Западной конференции впервые с 2022 года – тогда выиграли Кубок Стэнли.
В 2023 году команда вылетела из плей-офф в первом раунде, в 2024-м – во втором, в 2025-м – в первом.
«Колорадо» сыграет с победителем пары «Вегас» – «Анахайм» в следующем раунде.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
В первом периоде Сота игра как в последний раз, на максималках. Задавили полностью.
Во втором тайме уже было послабее и играли по игре. В третьей, казалось, что сил стало намного меньше, а Колорадо прибавил. По сути, Жуки и ничем не рисковали, но попробовали и выиграли. 2-ая шайба все-таки рикошетная и совсем не обязательная, а третья оставили Мака одного. Он бы такие на ОИ лучше бы забивал.
В общем 4-1 счет явно не по игре по итогам серии. Сота заслужила 4-2. Играли круто, вдохновенно. Хьюз вписался идеально. Теперь интересен его будущий контракт и может и не в Соте, т.к. 17 млн будут карман жечь. Посмотрим. Но с такими тяжелыми контрактами Капризов-Хьюз, Сота будет как Эдмонтон. Тут надо центр укреплять и крепкого защитника еще.
А Колорадо успехов. Как и предполагалось, они главные фавориты. По игре как Флорида идут катком.
Ну и бонусом для всех команд. У них два равнозначных кипера, которых можно ставить, если просто игра у одного не идет. У этой команды просто нет слабых мест. Конечно, побеждает 3-4 звено и лидеры, но у Колорадо все хорошо и по игре и по менталке.