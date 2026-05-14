«Колорадо» впервые с 2022 года сыграет в финале Запада – тогда выиграли Кубок Стэнли. Следующий соперник – «Вегас» или «Анахайм»

«Колорадо» впервые с 2022 года сыграет в финале Запада.

«Колорадо» впервые за четыре года вышел в третий раунд Кубка Стэнли.

Команда тренера Джареда Беднара обыграла «Миннесоту» со счетом 4-1 в серии второго раунда. В первом раунде лавины прошли «Лос-Анджелес» (4-0).

«Эвеланш» сыграют в финале Западной конференции впервые с 2022 года – тогда выиграли Кубок Стэнли .

В 2023 году команда вылетела из плей-офф в первом раунде, в 2024-м – во втором, в 2025-м – в первом.

«Колорадо » сыграет с победителем пары «Вегас » – «Анахайм » в следующем раунде.