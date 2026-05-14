  «Колорадо» впервые с 2022 года сыграет в финале Запада – тогда выиграли Кубок Стэнли. Следующий соперник – «Вегас» или «Анахайм»
«Колорадо» впервые с 2022 года сыграет в финале Запада – тогда выиграли Кубок Стэнли. Следующий соперник – «Вегас» или «Анахайм»

«Колорадо» впервые за четыре года вышел в третий раунд Кубка Стэнли.

Команда тренера Джареда Беднара обыграла «Миннесоту» со счетом 4-1 в серии второго раунда. В первом раунде лавины прошли «Лос-Анджелес» (4-0).

«Эвеланш» сыграют в финале Западной конференции впервые с 2022 года – тогда выиграли Кубок Стэнли.

В 2023 году команда вылетела из плей-офф в первом раунде, в 2024-м – во втором, в 2025-м – в первом.

«Колорадо» сыграет с победителем пары «Вегас» – «Анахайм» в следующем раунде.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Всё предсказуемее, чем в Кхл
Перед плей-офф, правда, половина предсказывала обладателю Президента «традиционный» вылет в первом раунде, а так да, предсказуемее)
Ну Колорадо было понятно что пройдёт Соту, Каролина тоже, в полуфинале так же эти команды без проблем выиграют свои серии с кем бы не играли
Наконец, а то заколебали эти вылеты в 1 и в 2 раундах
Рад за Лавин. Но то что завоюют КС я бы не был так уверен.
С Каролиной будет интересно. 2 разных стиля, такой финал и нужен. Посмотреть чья школа возьмёт.
Каролина и Колорадо уже в финале?
Колорадо вызывает наибольшую симпатию в этом ПО.
Колорадо вырвал матч, как матерый волк, который на классе выигрывал КС. Обидно, конечно, и Сота не заслужила поражение, но чемпионам еще и везет. Вести 3-0 и потом за 5 мин до конца забить 2 шайбы и выиграть ОТ.
В первом периоде Сота игра как в последний раз, на максималках. Задавили полностью.
Во втором тайме уже было послабее и играли по игре. В третьей, казалось, что сил стало намного меньше, а Колорадо прибавил. По сути, Жуки и ничем не рисковали, но попробовали и выиграли. 2-ая шайба все-таки рикошетная и совсем не обязательная, а третья оставили Мака одного. Он бы такие на ОИ лучше бы забивал.

В общем 4-1 счет явно не по игре по итогам серии. Сота заслужила 4-2. Играли круто, вдохновенно. Хьюз вписался идеально. Теперь интересен его будущий контракт и может и не в Соте, т.к. 17 млн будут карман жечь. Посмотрим. Но с такими тяжелыми контрактами Капризов-Хьюз, Сота будет как Эдмонтон. Тут надо центр укреплять и крепкого защитника еще.

А Колорадо успехов. Как и предполагалось, они главные фавориты. По игре как Флорида идут катком.
Ну и бонусом для всех команд. У них два равнозначных кипера, которых можно ставить, если просто игра у одного не идет. У этой команды просто нет слабых мест. Конечно, побеждает 3-4 звено и лидеры, но у Колорадо все хорошо и по игре и по менталке.
с Каролиной должна хорошая заруба быть
Какой-то странный плей-офф. Макдэвид вылетел, Кросби...Селебрини, Овечкин и Бедард вообще не зашли. Команды трудяги остались. Колорадо явный фаворит
А Эдмонтон и Питтсбург не трудяги чтоль?
тоже
Да, согласен не с предыдущим оратором. Кубок можно считать уже у Колорадо.
Колорадо - Вегас финал будет. Колорадо должен в главный финал выходить.
Материалы по теме
«Колорадо» прошел «Миннесоту» (4-1 в серии), отыгравшись с 0:3 и выиграв 4:3 в овертайме 5-го матча
14 мая, 03:25
