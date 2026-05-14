У Капризова 1 передача в 4-м и 5-м матчах с «Колорадо» при 1 броске. Форвард «Миннесоты» набрал 6 очков в серии и 15 баллов в 11 играх плей-офф

Кирилл Капризов набрал 5 очков в 5 матчах серии с «Колорадо».

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал голевую передачу в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Колорадо » (3:4 ОТ, 1-4).

Россиянин поучаствовал во втором голе команды, который забил Ник Фолиньо.

Также в этой игре он набрал «плюс 1» за полезность, ни разу не бросил в створ ворот (2 попытки мимо створа), заблокировал 2 броска соперника, выполнил 1 силовой прием и провел на льду 22:36 (1:07 – в большинстве).

С учетом четвертого и пятого матчей серии Капризов набрал 1 (0+1) очко при 1 броске в створ и полезностью «минус 1». Всего в пяти играх серии в активе Кирилла 6 (2+4) баллов.

В этом плей-офф Капризов записал на свой счет 15 (4+11) очков в 11 матчах.