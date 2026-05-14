У Капризова 1 передача в 4-м и 5-м матчах с «Колорадо» при 1 броске. Форвард «Миннесоты» набрал 6 очков в серии и 15 баллов в 11 играх плей-офф
Кирилл Капризов набрал 5 очков в 5 матчах серии с «Колорадо».
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал голевую передачу в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Колорадо» (3:4 ОТ, 1-4).
Россиянин поучаствовал во втором голе команды, который забил Ник Фолиньо.
Также в этой игре он набрал «плюс 1» за полезность, ни разу не бросил в створ ворот (2 попытки мимо створа), заблокировал 2 броска соперника, выполнил 1 силовой прием и провел на льду 22:36 (1:07 – в большинстве).
С учетом четвертого и пятого матчей серии Капризов набрал 1 (0+1) очко при 1 броске в створ и полезностью «минус 1». Всего в пяти играх серии в активе Кирилла 6 (2+4) баллов.
В этом плей-офф Капризов записал на свой счет 15 (4+11) очков в 11 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Так-то, он реально полезный. Но надо ему прибавлять.
Надеюсь Макар на все это трезво посмотрит и не будет ломить сумму в своем контракте
думать надо было, когда выписывали двум пенсионерам длинные контракты, которые только в следующем сезоне почти сгорят .
А не играют они уже сколько?)))
{Капризов 45+4=49}
{Кучеров 44+1=45}
Дорофеев 37+7=44
Свечников 31+1=32
За 9-великолепно.
За 17? Маловато.
Посмотрим сколько будет без Куинна )