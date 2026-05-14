  • У Капризова 1 передача в 4-м и 5-м матчах с «Колорадо» при 1 броске. Форвард «Миннесоты» набрал 6 очков в серии и 15 баллов в 11 играх плей-офф
Кирилл Капризов набрал 5 очков в 5 матчах серии с «Колорадо».

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал голевую передачу в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Колорадо» (3:4 ОТ, 1-4).

Россиянин поучаствовал во втором голе команды, который забил Ник Фолиньо.

Также в этой игре он набрал «плюс 1» за полезность, ни разу не бросил в створ ворот (2 попытки мимо створа), заблокировал 2 броска соперника, выполнил 1 силовой прием и провел на льду 22:36 (1:07 – в большинстве).

С учетом четвертого и пятого матчей серии Капризов набрал 1 (0+1) очко при 1 броске в створ и полезностью «минус 1». Всего в пяти играх серии в активе Кирилла 6 (2+4) баллов.

В этом плей-офф Капризов записал на свой счет 15 (4+11) очков в 11 матчах.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Он на самом деле очень полезно играл, кроме, пожалуй атаки в овере, когда надо было самому бросать.
Зарплата только будет. Контракт только вступает 😁
Так-то, он реально полезный. Но надо ему прибавлять.
Сколько же тут наяривающих на проигрыши российских игроков. Какая же жалкая у вас жизнь, чтоб радоваться неудачам других.
так это ж спортс, как будто что-то новое
так российский игрок дальше прошёл , Валера
Читаю комментарии и не понимаю людей. У одних Капризов дно, у других он мегаполезный. А где золотая середина? Капризов отыграл на своем уровне, не более и не менее. На счет контракта, это просто показывает то, что как бы игрок хорошо не играл, но не должен он получать столько денег, чтобы не хватало на глубину состава.
Надеюсь Макар на все это трезво посмотрит и не будет ломить сумму в своем контракте
Вы бы посмотрели трезво на вопрос своей ЗП и не стали "ломить сумму"?
Макар очень трезво на все это смотрит и поэтому заломит будь здоров.
Да нормально он отыграл этот плей-офф. Просто Миннесота как команда на данный момент не дотягивает до Колорадо. Это в большей степени соревнование 2-3-4 звеньев, а не лидеров. Никто и не ждал, что Капризов будет в одиночку разрывать всех. В хоккей играют не контракты, а люди. Не проблема Капризова, а его удача, что ему дали такие деньги.
Эрикссон Эк поломался не вовремя
Это всю серию поломало. Без него большинство и меньшинство в первых двух играх не работало, да и просто нормальных центров у Миннесоты не осталось
Колорадо монструозны, шанс есть только у Каролины
Классный никнейм. Сразу видно специалиста
И у Вегаса
Ну у каприза часто такие потери и ответные контратаки получаются, надо было думать чтоб шайбу сохранить
Эх, Кирюха, что же ты не подвинулся по зарплате, так бы Герин смог усилить глубину. Теперь вообще не понятно, как усиливаться.
Это не его проблемы, а ГМ. Свои деньги он полностью отрабатывает, просто Колорадо слишком хорош
У него ещё старый контракт в этом сезоне, куда двигаться?))) кто мешал им в этом сезоне взять хоть одного центра? Кирилл до этого сезона практически играл за копейки, учитывая его вклад.

думать надо было, когда выписывали двум пенсионерам длинные контракты, которые только в следующем сезоне почти сгорят .
А не играют они уже сколько?)))
Голы в сезоне 25-26(РС+КС), россияне, лидеры:
{Капризов 45+4=49}
{Кучеров 44+1=45}
Дорофеев 37+7=44
Свечников 31+1=32
Действительно зачем лидеру бросать по воротам.
В целом отлично.
За 9-великолепно.
За 17? Маловато.
Посмотрим сколько будет без Куинна )
