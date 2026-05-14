  • «Колорадо» прошел «Миннесоту» (4-1 в серии), отыгравшись с 0:3 и выиграв 4:3 в овертайме 5-го матча
97

«Колорадо» вышел в финал Западной конференции.

«Колорадо» обыграл «Миннесоту» (4:3 ОТ) в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

Команда тренера Джареда Беднара уступала со счетом 0:3, начиная с 16-й минуты первого периода.

«Эвеланш» отыграли одну шайбу во втором периоде за счет гола Паркера Келли. В третьем периоде на отметке 56:27 отличился Джек Друри. Нэтан Маккиннон сравнял счет на 58:37 при пустых воротах.

Защитник Бретт Кулак принес команде победу на четвертой минуте овертайма.

Таким образом, «Колорадо» прошел «Уайлд» со счетом 4-1 в серии и вышел в финал Западной конференции, где сыграет с победителем пары «Вегас» – «Анахайм».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
По этому матчу можно прям пособия писать:
1. Как не надо играть при счёте 3-0 в свою пользу
2. Как профукать за 2 минуты все, ради чего терпел 2 периода
3. Как махнуть мимо шайбы в решающий момент

Ну и там еще парочку наберётся 🤦‍♂️
Авангард к этому пособию продолжение выпустит, «как профукать за 30 секунд то, ради чего терпел почти весь матч ». Раньше был фильм «Угнать за 60 секунд», а у нас теперь своей ремейк: «Про@бать за 30 секунд».
Автомобилист тоже пару строк добавит :(
Кулак за год три команды сменил и вот куда занесла его кривая судьбы, да ещё и с победным голом
У него уже было 3 проигранных финала, хочет каре собрать)
По сути Сота отлетела в одну калитку. Ничем не лучше ЛАК были
Так ещё окажется, что лак меньше всех приняли в свои ворота от Лавин)
Это мы так похожую серию катали с вегасом также в 1 раунде до нефти, все 4 матча в одну шайбу там типо 1-0 и 2-1. И потом все вынимали от рыцарей и Кингз уже не такое дно было на фоне.
Не отменяет того, что Кингз пассажиры сейчас)
Маккиннон , конечно , мастерюга невероятный
Сота просто ещё морально не готова к борьбе за КС. Такие матчи ну ни как нельзя отдавать за 4 минуты до конца...
Она и не будет готова.
А когда, если не в этом сезоне? В следующем контракт Капризова потяжелеет почти вдвое, и кто там будет играть?
Всех симпатизирующих Колорадо с победой! Идем дальше🤟
Cтыд и срам
Лег спать после 1 периода, при 3 - 0. С мыслью "вот это настрой у ребят, молодцы, да и вратарь поплыл, уже не отдадут". Ахах.
позорище.. за две минуты до конца матча пропустить две шайбы ((
Кулак, поигравший за год в трех командах, видимо хочет в третий финал Кубка Стенли подряд)
У Ничушкина с Колорадо растёт вероятность стать двукратным перстеносцем!
