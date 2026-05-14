«Колорадо» прошел «Миннесоту» (4-1 в серии), отыгравшись с 0:3 и выиграв 4:3 в овертайме 5-го матча
«Колорадо» вышел в финал Западной конференции.
«Колорадо» обыграл «Миннесоту» (4:3 ОТ) в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.
Команда тренера Джареда Беднара уступала со счетом 0:3, начиная с 16-й минуты первого периода.
«Эвеланш» отыграли одну шайбу во втором периоде за счет гола Паркера Келли. В третьем периоде на отметке 56:27 отличился Джек Друри. Нэтан Маккиннон сравнял счет на 58:37 при пустых воротах.
Защитник Бретт Кулак принес команде победу на четвертой минуте овертайма.
Таким образом, «Колорадо» прошел «Уайлд» со счетом 4-1 в серии и вышел в финал Западной конференции, где сыграет с победителем пары «Вегас» – «Анахайм».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
1. Как не надо играть при счёте 3-0 в свою пользу
2. Как профукать за 2 минуты все, ради чего терпел 2 периода
3. Как махнуть мимо шайбы в решающий момент
Ну и там еще парочку наберётся 🤦♂️
Не отменяет того, что Кингз пассажиры сейчас)