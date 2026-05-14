«Колорадо» прошел «Миннесоту» (4-1 в серии), отыгравшись с 0:3 и выиграв 4:3 в овертайме 5-го матча

«Колорадо» вышел в финал Западной конференции.

«Колорадо » обыграл «Миннесоту» (4:3 ОТ) в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

Команда тренера Джареда Беднара уступала со счетом 0:3, начиная с 16-й минуты первого периода.

«Эвеланш» отыграли одну шайбу во втором периоде за счет гола Паркера Келли . В третьем периоде на отметке 56:27 отличился Джек Друри . Нэтан Маккиннон сравнял счет на 58:37 при пустых воротах.

Защитник Бретт Кулак принес команде победу на четвертой минуте овертайма.

Таким образом, «Колорадо» прошел «Уайлд» со счетом 4-1 в серии и вышел в финал Западной конференции, где сыграет с победителем пары «Вегас» – «Анахайм».