Капитан «Филадельфии» Кутюрье: «У Мичкова огромный потенциал, сделает выводы. В следующем сезоне он будет очень мотивирован доказать, что все неправы»
Капитан «Филадельфии» Шон Кутюрье поделился мыслями относительно нападающего команды Матвея Мичкова.
В этом сезоне форвард набрал 51 (20+31) балл в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету одна передача в восьми играх.
«Не скажу, что ему комфортно, но он уже лучше разговаривает по-английски. Коммуницировать он стал чуть лучше.
Матвей все еще молод. У него огромный потенциал. Это только его второй сезон в НХЛ. Уверен, что он сделает выводы из этого сезона.
Зная его, зная его характер, уверен, что в следующем сезоне он будет очень мотивирован доказать, что все неправы», – сказал Шон Кутюрье.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
Слова поддержки от игроков коллектива - как бальзам на душу молодому перспективному игроку.
ну конечно, всем виден потенциал и способность показывать результат, однако следующий год у него контрактный, поэтому Матвею безусловно нужно показывать игру более высокого качества, однако тут есть и втора сторона медали - чего хочет клуб, не будет ли дровосек снова держать в 3-4 звене, периодически давая крохи времени в большинстве и время от времени отправляя на трибуну отдыхать? в любом случае Мичкову надо сделать все возможное в следующем сезоне, а дальше либо выходить на другой уровень если дадут играть, либо уходить в другой клуб. поэтому все его сейчас типа поддерживают или делают делают вид что поддерживают
Ох уж снова эти злые дровосеки.... Матвеюшку обижают... Не тянет - сидит в запасе. Все логично и разумно. В топ-6 он сейчас, а особенно с приходом Мартона и выходом с больничного Форстера не попадает в принципе. В чекинг-лайн он бесполезен. Шансов было много. Пока что-то не идет. Хотя все знают, в чем проблема, что уж там кривить душой, совсем не в тренерах - но никто не хочет об этом честно говорить....
Ну вот, правы оказались инсайдеры - Токкет и Бриер по поводу Мичкова почти в унисон запели с большим подтекстом.) Значит реально торговля началась, ну раз Бриер уже начал, то у Токкета все срослось, недаром же в сезоне он перекинул его на другую позицию и пытался хрен знает какого силовика вырастить!?)) Он тупо показывал руководству клуба всю никчемность Мичкова, а сейчас пора и за него что-то выручить. ) Одно радует, для Матвея это будет идеальный в данной ситуе результат.
