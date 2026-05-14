«Колорадо» с 0:3 перевел в овертайм 5-й матч с «Миннесотой». Команда Беднара при 1:3 забила на 57-й и 59-й минутах

«Колорадо» с 0:3 перевел в овертайм матч с «Миннесотой».

«Колорадо» и «Миннесота » проводят пятый матч серии (3:3, овертайм) второго раунда Кубка Стэнли.

Команда тренера Джареда Беднара уступала со счетом 0:3, начиная с 16-й минуты первого периода.

Форвард Паркер Келли отыграл первый гол для «Эвеланш» на 12-й минуте второго периода.

Еще две шайбы «Колорадо» забил в третьем периоде: на отметке 56:27 отличился Джек Друри , на 58:37 – Нэтан Маккиннон при пустых воротах броском из левого круга вбрасывания под перекладину.

«Колорадо » ведет 3-1 в серии.