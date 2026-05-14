«Вегас» не разрешил уволенному Кэссиди провести переговоры с «Эдмонтоном»

«Вегас» отказал «Эдмонтону» в переговорах с Брюсом Кэссиди.

«Эдмонтон » не получил разрешение от «Вегаса » на переговоры с бывшим главным тренером команды Брюсом Кэссиди .

«Голден Найтс» уволили канадского специалиста в конце марта, назначив вместо него Джона Тортореллу.

При этом контракт Кэссиди с клубом из Невады остается в силе до конца ранее оговоренного срока.

В этом сезоне «Ойлерс» под руководством Криса Кноблауха проиграли «Анахайму» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.