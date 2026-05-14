«Вегас» не разрешил уволенному Кэссиди провести переговоры с «Эдмонтоном»

«Эдмонтон» не получил разрешение от «Вегаса» на переговоры с бывшим главным тренером команды Брюсом Кэссиди.

«Голден Найтс» уволили канадского специалиста в конце марта, назначив вместо него Джона Тортореллу.

При этом контракт Кэссиди с клубом из Невады остается в силе до конца ранее оговоренного срока.

В этом сезоне «Ойлерс» под руководством Криса Кноблауха проиграли «Анахайму» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
Ну не чего удивительного, играют в одном дивизионе. Вегас просто не хочет потенциально усилить конкурента, в условное Торонто отпустили бы.
Так лига сама такие правила ввела. Даже если тренера уволили, оставшееся время по контракту ему так и платят зарплату.
А сколько лет ещё Кассиди на "теневой цыганской" ЗП сидеть будет? В Ойлерс бы его, а то с "Чесноком" каши не сварить уже.
Глупость какая то. Знатоки, подскажите в чём фишка? Вегасу Кэс не нужен, они должны радоваться что его заберут и ему не придётся платить зп.
Фишка в том что это их соперник по дивизиону, и они не хотят его усилять, в любую команду Востока уже отпустили бы спокойно
Это не фишка. Рабство то там вроде давно отменили, Север победил.🙂 Если человек уволен, то имеет право найти новую работу, а если не уволен, то может встать на лавку Вегаса и рулить.😄 Короче странная ситуация.
А так можно?
Если платишь человеку зарплату, да
Так уволен же не
Оч странно.
Ну по делу, это соперник в дивизионе, зачем им его усилять.
Это вопрос перевода или трактовки. Если посмотришь на новости об увольнении, там обычно пишут «парт вейс», то есть не уволен, а пути разошлись)
Нормально так, жили-были мужик да баба, поругались, мужика баба выгнала, но развод не оформляет, а заставляет платить коммуналку, типа того? Парт вейс?
Почти, только не выгнала, он периодически приезжает еще)
