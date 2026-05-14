Макнэбб пропустит 6-й матч с «Анахаймом» из-за дисквалификации. Защитник «Вегаса» травмировал Пелинга в 5-й игре

Брэйден Макнэбб не сыграет в 6-м матче с «Анахаймом» из-за дисквалификации.

Защитник «Вегаса » Брэйден Макнэбб дисквалифицирован на один матч за силовой прием против форварда «Анахайма » Райана Пелинга .

Эпизод произошел в первом периоде пятой игры серии. Макнэбб толкнул соперника на борт и был удален до конца матча. Пелинг не доиграл пятый матч серии и пропустит шестой.

НХЛ отстранила Макнэбб на одну игру. Он не сыграет в шестом матче серии. «Голден Найтс» на данный момент ведут 3-2.

В этом плей-офф Макнэбб набрал 3 (1+2) очка в 11 играх.