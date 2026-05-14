Миллер о 5:1 с «Локомотивом» и стычке с Радуловым: «Жесткий матч, у всех эмоции бьют через край. В Казани собираемся одержать 2 победы»

Миллер о 5:1 с «Локомотивом»: «Ак Барс» был единым кулаком.

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер высказался о победе над «Локомотивом » (5:1, 1-1) во 2-м матче финальной серии Кубка Гагарина.

В концовке встречи произошла массовая потасовка, во время которой форвард ярославского клуба Александр Радулов вступил в стычку с Миллером.

– Что вы скажете о матче?

– Это отличная командная победа. Тем более после поражения в первом матче. Теперь мы едем в Казань, где собираемся одержать еще две победы.

– Какой ключевой фактор этого матча? Четыре гола из пяти забили защитники.

– Главное то, что мы сделали камбэк, исправившись за первую игру. И сделали это как команда. У нас вратарь сыграл прекрасно. И вообще мы были единым кулаком. Дело не только в защитниках.

– Что было между вами и Александром Радуловым? Почему подрались?

– Ну, а что вы хотели? Такой жесткий матч, идет плей‑офф, у всех эмоции бьют через край. На протяжении всей встречи идет жесткая заруба. Все хотят взять Кубок Гагарина, – сказал Миллер.