  • Миллер о 5:1 с «Локомотивом» и стычке с Радуловым: «Жесткий матч, у всех эмоции бьют через край. В Казани собираемся одержать 2 победы»
7

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер высказался о победе над «Локомотивом» (5:1, 1-1) во 2-м матче финальной серии Кубка Гагарина. 

В концовке встречи произошла массовая потасовка, во время которой форвард ярославского клуба Александр Радулов вступил в стычку с Миллером. 

– Что вы скажете о матче?

– Это отличная командная победа. Тем более после поражения в первом матче. Теперь мы едем в Казань, где собираемся одержать еще две победы.

– Какой ключевой фактор этого матча? Четыре гола из пяти забили защитники.

– Главное то, что мы сделали камбэк, исправившись за первую игру. И сделали это как команда. У нас вратарь сыграл прекрасно. И вообще мы были единым кулаком. Дело не только в защитниках.

– Что было между вами и Александром Радуловым? Почему подрались?

– Ну, а что вы хотели? Такой жесткий матч, идет плей‑офф, у всех эмоции бьют через край. На протяжении всей встречи идет жесткая заруба. Все хотят взять Кубок Гагарина, – сказал Миллер. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Основной претендент на MVP
Ответ Butch600
Основной претендент на MVP
А чё уже не Радул)
А то после первой игры...ему этот статус примеряли вроде ?)
Ответ Йозя Чапалахин
А чё уже не Радул) А то после первой игры...ему этот статус примеряли вроде ?)
Он был в прошлом сезоне, а в этом есть другие достойные люди.
Лучший игрок розыгрыша кубка Гагарина 😎
Удачи и победы Ак Барсу!!! И побольше напрягайте пятак Локо и Исаева. Нравится смотреть на реакцию игроков Локо.
