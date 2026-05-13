Яшкин о хет-трике Миллера против «Локомотива»: «Митчелл весь год доказывает, что он игрок уровня НХЛ. Очень ему желаю туда попасть»
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин после победы над «Локомотивом» (5:1, 1-1 в серии) в матче финала Кубка Гагарина назвал Митчелла Миллера игроком уровня НХЛ.
Американский защитник сделал хет-трик и отметился результативной передачей в этой игре.
– Я бы не сказал, что мы «отзеркалили» прошлую игру. Просто мы лучше сыграли и забили свои моменты.
– Вам важно забивать первыми?
– Всегда приятно первым забивать, тем более в финале, это психологически важно.
– Стычки в третьем периоде пошли «Локомотиву» на пользу, чтобы проложить мостик в следующий матч?
– Это была их инициатива, посмотрим, кому на пользу.
– Вы намеренно после свистка бросали?
– Нет, конечно, я не слышал свисток. Просто пытался забить.
– Было много выбросов, с чем это связано?
– Шайба скачет, лед, конечно, не очень хороший. Для обеих команд были одинаковые условия.
– Миллер набрал 3+1, это игра уровня НХЛ и MVP плей‑офф?
– Миллер весь год доказывает, что это игрок уровня НХЛ. Очень ему желаю туда попасть, – сказал Яшкин.