  • Яшкин о хет-трике Миллера против «Локомотива»: «Митчелл весь год доказывает, что он игрок уровня НХЛ. Очень ему желаю туда попасть»
31

Яшкин о Миллере: игрок уровня НХЛ, желаю ему туда попасть.

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин после победы над «Локомотивом» (5:1, 1-1 в серии) в матче финала Кубка Гагарина назвал Митчелла Миллера игроком уровня НХЛ

Американский защитник сделал хет-трик и отметился результативной передачей в этой игре. 

– Я бы не сказал, что мы «отзеркалили» прошлую игру. Просто мы лучше сыграли и забили свои моменты.

– Вам важно забивать первыми?

– Всегда приятно первым забивать, тем более в финале, это психологически важно.

– Стычки в третьем периоде пошли «Локомотиву» на пользу, чтобы проложить мостик в следующий матч?

– Это была их инициатива, посмотрим, кому на пользу.

– Вы намеренно после свистка бросали?

– Нет, конечно, я не слышал свисток. Просто пытался забить.

– Было много выбросов, с чем это связано?

– Шайба скачет, лед, конечно, не очень хороший. Для обеих команд были одинаковые условия.

– Миллер набрал 3+1, это игра уровня НХЛ и MVP плей‑офф?

– Миллер весь год доказывает, что это игрок уровня НХЛ. Очень ему желаю туда попасть, – сказал Яшкин. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoАк Барс
logoЛокомотив
logoМитчелл Миллер
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoДмитрий Яшкин
logoНХЛ
Очень желаю Миллеру остаться в КХЛ и играть за Ак Барс долго и плодотворно 💪
Ответ Spartak999
Очень желаю Миллеру остаться в КХЛ и играть за Ак Барс долго и плодотворно 💪
у него бан в нхл,поэтому он и играет в Ак Барсе
Ответ Домингес Казань
у него бан в нхл,поэтому он и играет в Ак Барсе
А за что?
Ак Барсу повезло ухватить этого Миллера. Он играл бы в НХЛ, если бы не его позорный поступок в 14 лет. В США такое не прощают.
Ответ Le vatnique
Ак Барсу повезло ухватить этого Миллера. Он играл бы в НХЛ, если бы не его позорный поступок в 14 лет. В США такое не прощают.
И правильно делают, что не прощают,
Ну мог бы сказать хваля Миллера и что то приятнее для КХЛ. (Подсказки не будет).
Врятли поймут и простят его в штатах
Надоели туда всех отправлять
ещё гражданство возьмёт, и .....
