Лямкин о стычке в матче с «Локомотивом»: «Радулов понимал, на кого лезет, хотел выключить Миллера из игры. Партнера никогда в обиду не дадим»

Лямкин о стычке в матче с «Локомотивом»: Радулов хотел выключить Миллера из игры.

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин после победы над «Локомотивом» (5:1, 1-1) в матче финальной серии Кубка Гагарина высказался о массовой стычке в концовке игры.

– Два матча подряд просто сминаете соперника в первом периоде. С чем это связано?

– Я бы не сказал, что сминаем, просто делаем свою работу и понимаем важность того, что нужно забить первыми.

– Драк, похожих на те, что были в серии «Авангарда» и «Локомотива», у вас нет. С чем это связываете?

– Все равно что‑то есть, но мы здесь ради хоккея, стараемся играть.

– Вы не задумываясь побежали защищать Миллера. Ссадина оттуда?

– Саня [Радулов ] чуть подсунул. Я старался в драку не вмешиваться, но своего партнера никогда в обиду не дадим, тем более Саня понимал, на кого он лезет, хотел выключить его из игры, но мы не позволим, – сказал Лямкин .