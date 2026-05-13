Иванов после 1:5 «Локомотива» от «Ак Барса»: «Зачем реагировать на дешевые провокации? Наше дело – играть в хоккей, воевать»

Иванов после 1:5 с «Ак Барсом»: наше дело – играть в хоккей, воевать.

Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов после поражения от «Ак Барса » (1:5, 1-1) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина заявил, что игроки ярославского клуба не будут реагировать на провокации.

– После голов «Ак Барса» тот же Илья Сафонов подкатывался к вашему вратарю Даниилу Исаеву и что‑то ему говорил в лицо. Почему игроки «Локомотива» на это не реагируют? И Нэйтан Тодд так делал.

– Это дешевые провокации. Зачем на них реагировать?

– Но в серии с «Авангардом» все было иначе. И вы их провоцировали, и они отвечали.

– Это не наша работа. Мы будем защищать своего вратаря, своих партнеров. Но пусть говорят, это их дело. Наше дело – играть в хоккей, воевать, – сказал Иванов.