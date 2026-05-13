  • Иванов после 1:5 «Локомотива» от «Ак Барса»: «Зачем реагировать на дешевые провокации? Наше дело – играть в хоккей, воевать»
22

Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов после поражения от «Ак Барса» (1:5, 1-1) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина заявил, что игроки ярославского клуба не будут реагировать на провокации. 

– После голов «Ак Барса» тот же Илья Сафонов подкатывался к вашему вратарю Даниилу Исаеву и что‑то ему говорил в лицо. Почему игроки «Локомотива» на это не реагируют? И Нэйтан Тодд так делал.

– Это дешевые провокации. Зачем на них реагировать?

– Но в серии с «Авангардом» все было иначе. И вы их провоцировали, и они отвечали.

– Это не наша работа. Мы будем защищать своего вратаря, своих партнеров. Но пусть говорят, это их дело. Наше дело – играть в хоккей, воевать, – сказал Иванов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Болельщик Авангарда. Очень рад победе Ак Барса.
Ответ sr291158
А когда научитесь смотреть хоккей - будете получать удовольствие независимо от чувства мелкой мести.:)))
Много ли надо ущербному.
Но тем не менее вы и поддавались на провокации и сами их создавали. Вообще зачем АК барсу создавать провокации ведя в счёте с комфортными преимуществом?
Это вам карма за Серебрякова!
Только одна разница, Серебряков неуравновешенный провокатор, а Исаев на это все не реагирует. Этим и отличается голкипер чемпион, играющий в третьем финале подряд от просто хорошего вратаря.
ахаха голкипер чемпион)))таких 1кратных овермного
Значит в серии с Авангардом это были дешевые провокации со стороны Локо. Все понятно.
Успокойтесь уже и примите все как есть.
А кто сказал, что кто то нервничает?
низнал что в хоккей играют и воюют.
Что журналист, что игрок, встретились два недоразумения. Один хрень спрашивает, а потом нагнетает, другой ответить что не знает толком
