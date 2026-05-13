  • Шефер о «Колдер Трофи»: «Демидов и Сеннеке – великолепные игроки, любой из нас заслуживал победы. Огромная честь – видеть на трофее столько великих имен»
Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер дал комментарий после того, как стал обладателем «Колдер Трофи» – приза лучшему новичку сезона в НХЛ

В среду стало известно, что Шефер стал обладателем награды, обойдя нападающего «Монреаля» Ивана Демидова и форварда «Анахайма» Беккетта Сеннеке. 

«Для меня огромная честь видеть на этом трофее столько великих имен. Это настоящая мечта. Конечно, и Демидов, и Сеннеке – великолепные игроки, они тоже могли выиграть эту награду.

Думаю, любой из нас заслуживал победы, потому что все мы провели отличный сезон. Они тоже сделали очень многое для лиги. Для меня большая честь и привилегия держать этот трофей», – сказал Шефер. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Одна из самых предсказуемых наград в этом сезоне.
