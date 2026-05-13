Миллер – первый защитник в истории КХЛ с хет-триком в матче финальной серии плей-офф

Миллер – первым сделал хет-трик в финале плей-офф КХЛ среди защитников.

Митчелл Миллер из «Ак Барса » трижды забил в матче против «Локомотива» (5:1, 1-1), став первым защитником в истории КХЛ с хет-триком в матче финальной серии Кубка Гагарина.

До этого в плей-офф КХЛ только два защитника делали хет-трики, но не в финальных сериях.

Даниэль Чернквист в составе «Локомотива » трижды поразил ворота рижского «Динамо » (8:4) в 2011 году (1/2 финала конференции), а также Андрей Сергеев за «Динамо » забил три гола «Северстали » (5:2) в 2021 году (1/4 финала конференции).