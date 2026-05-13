Миллер – первый защитник в истории КХЛ с хет-триком в матче финальной серии плей-офф
Миллер – первым сделал хет-трик в финале плей-офф КХЛ среди защитников.
Митчелл Миллер из «Ак Барса» трижды забил в матче против «Локомотива» (5:1, 1-1), став первым защитником в истории КХЛ с хет-триком в матче финальной серии Кубка Гагарина.
До этого в плей-офф КХЛ только два защитника делали хет-трики, но не в финальных сериях.
Даниэль Чернквист в составе «Локомотива» трижды поразил ворота рижского «Динамо» (8:4) в 2011 году (1/2 финала конференции), а также Андрей Сергеев за «Динамо» забил три гола «Северстали» (5:2) в 2021 году (1/4 финала конференции).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Честно уровень Миллера это НХЛ это безоговорочно. Но Ак Барсу очень повезло с ним, точнее спасибо руководству клуба что нашли такой алмаз. Вокруг него можно строить команду на года. Это Суперстар КХЛ, это Американ Бой 😎
Интересно есть ли шанс у Миллера поиграть в НХЛ или после той истории уже все, дорога закрыта?
Интересно есть ли шанс у Миллера поиграть в НХЛ или после той истории уже все, дорога закрыта?
конечно нет, это пожизненный бан.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем