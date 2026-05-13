Хартли после 1:5 от «Ак Барса»: «Миллер – игрок мирового класса. В паре с Лямкиным – это лучший дуэт защитников КХЛ»
Боб Хартли назвал Митчелла Миллера из «Ак Барса» игроком мирового класса.
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после поражения от «Ак Барса» (1:5, 1-1) во 2-м матче финальной серии Кубка Гагарина высоко оценил игру защитника казанцев Митчелла Миллера.
Американский игрок сделал хет-трик в этом матче, а также отметился результативной передачей.
– Как сдерживать защитников «Ак Барса», которые забили четыре гола?
– Миллер – игрок мирового класса. В паре с Лямкиным – это лучший дуэт защитников КХЛ. Оба здорово двигаются, видят поле, хорошо держат шайбу. Будем анализировать, разбираться, делать выводы, – сказал Хартли.
Миллер – первый защитник в истории КХЛ с хет-триком в матче финальной серии плей-офф
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
16 комментариев
Главное, чтобы целенаправленно травмировать не пытались Митча. У данных "Яриков" в лице Сурина, ума может на это только хватить.
Да вы что??? Конечно,команда три года на вершине и только на это может хватить.
Вершина это завоевание кубка, так что один раз, а так у подножия
Где вы этого Паника нашли? Ему морду давно набить пора
Конечно нет!
Что нет?
Ахах, а до финала о них не знали. Ну и лажу несёте
