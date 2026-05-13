Боб Хартли назвал Митчелла Миллера из «Ак Барса» игроком мирового класса.

Главный тренер «Локомотива » Боб Хартли после поражения от «Ак Барса » (1:5, 1-1) во 2-м матче финальной серии Кубка Гагарина высоко оценил игру защитника казанцев Митчелла Миллера.

Американский игрок сделал хет-трик в этом матче, а также отметился результативной передачей.

– Как сдерживать защитников «Ак Барса», которые забили четыре гола?

– Миллер – игрок мирового класса. В паре с Лямкиным – это лучший дуэт защитников КХЛ . Оба здорово двигаются, видят поле, хорошо держат шайбу. Будем анализировать, разбираться, делать выводы, – сказал Хартли.

Миллер – первый защитник в истории КХЛ с хет-триком в матче финальной серии плей-офф