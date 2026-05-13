Гатиятулин о 5:1 с «Локомотивом»: «Ак Барс» хорошо подготовился. В финале эмоции перехлестывают, но не было ничего, выходящего за рамки»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги второго матча против «Локомотива» (5:1, 1-1) в финальной серии Кубка Гагарина.
– Мы хорошо подготовились. Добавили в таких компонентах, как концентрация, нацеленность на ворота, контроль шайбы. Это хорошая командная победа.
– Дмитрий Яшкин сыграл очень самоотверженно.
– Я отмечу всю команду. Все ребята понимают, на какой стадии мы находимся. И какие компоненты играют решающую роль – самоотверженность, характер, игра друг за друга.
– Почему вы не разбили дуэт Фальковский – Карпухин? Они не очень хорошо сыграли в первом матче.
– Мы не принимаем эмоциональные решения. И по плей‑офф двигались этим составом. Ребятам пояснили, в чем мы можем прибавить.
– Как важно было не уступить «Локомотиву» в драках, при этом сбить их с фирменного хоккея?
– Мы всегда держим фокус на своей игре. Нужно эмоции направлять в правильное русло. В финале перехлестывают эмоции. Но не было ничего, выходящего за рамки, – сказал Гатиятулин.
Всё ясно и корректно разъяснил!