  • Гатиятулин о 5:1 с «Локомотивом»: «Ак Барс» хорошо подготовился. В финале эмоции перехлестывают, но не было ничего, выходящего за рамки»
Гатиятулин высказался после второго матча серии против «Локомотива».

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги второго матча против «Локомотива» (5:1, 1-1) в финальной серии Кубка Гагарина.

– Мы хорошо подготовились. Добавили в таких компонентах, как концентрация, нацеленность на ворота, контроль шайбы. Это хорошая командная победа.

Дмитрий Яшкин сыграл очень самоотверженно.

– Я отмечу всю команду. Все ребята понимают, на какой стадии мы находимся. И какие компоненты играют решающую роль – самоотверженность, характер, игра друг за друга.

– Почему вы не разбили дуэт ФальковскийКарпухин? Они не очень хорошо сыграли в первом матче.

– Мы не принимаем эмоциональные решения. И по плей‑офф двигались этим составом. Ребятам пояснили, в чем мы можем прибавить.

– Как важно было не уступить «Локомотиву» в драках, при этом сбить их с фирменного хоккея?

– Мы всегда держим фокус на своей игре. Нужно эмоции направлять в правильное русло. В финале перехлестывают эмоции. Но не было ничего, выходящего за рамки, – сказал Гатиятулин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Как всегда Анвар Рафаильич на высоте....
Всё ясно и корректно разъяснил!
