Билялов отбил 33 из 34 бросков «Локомотива» во 2-м матче финальной серии Кубка Гагарина

Вратарь «Ак Барса » Тимур Билялов отбил 33 из 34 бросков «Локомотива » во втором матче финальной серии Кубка Гагарина (5:1, 1-1).

Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев отразил 23 броска из 27. Защитник казанцев Митчелл Миллер забросил шайбу в пустые ворота в концовке игры.

Миллер сделал хет-трик против «Локомотива» во 2-м матче финала Кубка Гагарина, забив в равных составах, в большинстве и в пустые ворота, и отдал ассист на Тодда