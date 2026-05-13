  • Билялов отбил 33 из 34 бросков «Локомотива» во 2-м матче финальной серии Кубка Гагарина
9

Билялов отбил 33 из 34 бросков «Локомотива» во 2-м матче финальной серии Кубка Гагарина

Тимур Билялов отразил 33 из 34 бросков «Локомотива» в матче финала плей-офф.

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов отбил 33 из 34 бросков «Локомотива» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина (5:1, 1-1). 

Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев отразил 23 броска из 27. Защитник казанцев Митчелл Миллер забросил шайбу в пустые ворота в концовке игры. 

Миллер сделал хет-трик против «Локомотива» во 2-м матче финала Кубка Гагарина, забив в равных составах, в большинстве и в пустые ворота, и отдал ассист на Тодда

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Стена ! Особенно в том самом меньшинстве!
Билял:Исаев 1:1. Все решат вратари в этой серии, причем их слово будет сказано либо в 6 матче либо в 7.
Всегда интересно было. Каков Билялов в сборной бы был, играй мы на ЧМ ну или хотя бы в Евротуре (который кстати многим не нравился, но я скучаю, да и многие наверное)))
ОТ отпадает, уровень у него совсем не тот, НХЛ - уже поздно. Ваши мнения???
Ответ askmi13
Биляш человек настроения. Бывает таких плюх запустит
Ответ askmi13
Уровень КХЛ не более
биляш словил кураж с концовке первой игры, когда играли 3 на 5.это и пошло ему в пользу.
