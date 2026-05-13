Хартли об 1:5 с «Ак Барсом»: «Мы получили что заслужили, все просто. Плохо начали 1-й период, недостаток фокуса и коммуникации. Выкопали себе яму, но пытались вылезти»

Хартли о 1:5 с «Ак Барсом»: мы получили что заслужили, все просто.

Главный тренер «Локомотива » Боб Хартли признал заслуженным поражение от «Ак Барса » (1:5, 1-1) во 2-м матче финальной серии Кубка Гагарина.

– Все просто – мы получили что заслужили. Плохо начали первый период, было нарушение численного состава. Недостаток фокуса и коммуникации. Мы выкопали себе яму, но мы пытались вылезти. Поздравляю Казань, они были лучше.

– Как относитесь к стычкам?

– Не думаю, что это повлияло на игру, к тому моменту она была закончена. В плей-офф так происходит, команды хотят завоевать территорию, – отметил Хартли.