Хартли об 1:5 с «Ак Барсом»: «Мы получили что заслужили, все просто. Плохо начали 1-й период, недостаток фокуса и коммуникации. Выкопали себе яму, но пытались вылезти»
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли признал заслуженным поражение от «Ак Барса» (1:5, 1-1) во 2-м матче финальной серии Кубка Гагарина.
– Все просто – мы получили что заслужили. Плохо начали первый период, было нарушение численного состава. Недостаток фокуса и коммуникации. Мы выкопали себе яму, но мы пытались вылезти. Поздравляю Казань, они были лучше.
– Как относитесь к стычкам?
– Не думаю, что это повлияло на игру, к тому моменту она была закончена. В плей-офф так происходит, команды хотят завоевать территорию, – отметил Хартли.
Думаю, нас сглазил Ротенберг 😂
