  • «Локомотив» перебросал «Ак Барс» 34:28 во 2-м матче финала Кубка Гагарина, но проиграл – 1:5
«Локомотив» уступил «Ак Барсу», нанеся больше бросков по воротам соперника.

«Локомотив» уступил «Ак Барсу» (1:5, 1-1 в серии) во втором матче финала Кубка Гагарина. 

При этом хоккеисты ярославского клуба нанесли 34 броска в створ ворот при 28 бросках у игроков казанской команды. 

По броскам в сторону ворот счет 70:59 в пользу ярославцев.

Игроки «Локомотива» суммарно получили 10 минут штрафа, хоккеисты «Ак Барса» – 16 минут. 

Яшкин бросил по воротам «Локомотива» после свистка и спровоцировал массовую стычку. Форварду «Ак Барса» дали 2+10 минут штрафа

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Количество ни о чем не говорит, Ак Барс виртуозно подключает глубину за счёт пары защитников, которые выцеливают девятки. Барсам даже не надо атаковать - защитники все делают, пока тройка вяжет Локо в зоне.

Броски Локо скорее на удачу, вошли в зону, размазали у бортов - бросили, без трафика Тимур все видит. Большинства нет. Надеюсь дальше так и будет
Ответ MaaRek
Пестушко очень четко показал как работает Радулов против Миллера на пятаке. Клюшка Сани внизу , когда Миллер работает в корпус . Надо персональщика менять .
В створ перебросали на 6 больше! всего лишь. Подают так как будто на 20.
Ммг в последнем матче перебросал АБ с разницей в 20, вот это я понимаю. А здесь что?
Ответ riel11
ММг заслуживает полнейшего уважения, снимаю перед ними шляпу, перед Локо с гнусным Радуловым этого сделать не могу при всем желании! Локо Взяли шестую игру чисто на шару по глупости Омска, 2 шайбы с разницей в 20 секунд на последней минуте, и так же забили в первой игре барсу также, а в остальном кроме такого колдовского везения пор игре они слабее ММГ
Ответ Руслан Хайбулов_1116485093
Серия только началась , поживем - увидим
Перебросать то можно, а голевых моментов у АК барс явно больше было, особенно в 1м периоде
