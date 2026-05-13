«Локомотив» перебросал «Ак Барс» 34:28 во 2-м матче финала Кубка Гагарина, но проиграл – 1:5

«Локомотив» уступил «Ак Барсу», нанеся больше бросков по воротам соперника.

«Локомотив» уступил «Ак Барсу » (1:5, 1-1 в серии) во втором матче финала Кубка Гагарина.

При этом хоккеисты ярославского клуба нанесли 34 броска в створ ворот при 28 бросках у игроков казанской команды.

По броскам в сторону ворот счет 70:59 в пользу ярославцев.

Игроки «Локомотива» суммарно получили 10 минут штрафа, хоккеисты «Ак Барса» – 16 минут.

Яшкин бросил по воротам «Локомотива» после свистка и спровоцировал массовую стычку. Форварду «Ак Барса» дали 2+10 минут штрафа