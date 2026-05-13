Миллер сделал хет-трик против «Локомотива» во 2-м матче финала Кубка Гагарина, забив в равных составах, в большинстве и в пустые ворота, и отдал ассист на Тодда

Митчелл Миллер сделал хет-трик против «Локомотива» в финале Кубка Гагарина.

Защитник «Ак Барса » Митчелл Миллер сделал хет-трик в матче финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива » (5:1, 1-1).

24-летний американец в первом периоде забросил шайбу в ворота Даниила Исаева при игре в равных составах.

В концовке третьего периода Миллер реализовал большинство, а затем забил в пустые ворота.

Также во втором периоде Митчелл отметился результативной передачей на Нэйтана Тодда.

Всего в текущем плей-офф Fonbet Чемпионата КХЛ американец набрал 20 (6+14) очков в 16 играх.