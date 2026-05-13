Миллер сделал хет-трик против «Локомотива» во 2-м матче финала Кубка Гагарина, забив в равных составах, в большинстве и в пустые ворота, и отдал ассист на Тодда
Митчелл Миллер сделал хет-трик против «Локомотива» в финале Кубка Гагарина.
Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер сделал хет-трик в матче финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» (5:1, 1-1).
24-летний американец в первом периоде забросил шайбу в ворота Даниила Исаева при игре в равных составах.
В концовке третьего периода Миллер реализовал большинство, а затем забил в пустые ворота.
Также во втором периоде Митчелл отметился результативной передачей на Нэйтана Тодда.
Всего в текущем плей-офф Fonbet Чемпионата КХЛ американец набрал 20 (6+14) очков в 16 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Ну, я так - чисто позанудствовать по-баскетбольному в хоккейной новости, мискузи :))
Очень рады видеть такого игрока в нашем клубе. Надеюсь что это будет второй мвп лег в истории кубка Гагарина после Азеведо
Валиуллину конечно большое спасибо за Миллера, с этим он не прогадал.
На детали и навоз