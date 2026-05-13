  • Миллер сделал хет-трик против «Локомотива» во 2-м матче финала Кубка Гагарина, забив в равных составах, в большинстве и в пустые ворота, и отдал ассист на Тодда
36

Митчелл Миллер сделал хет-трик против «Локомотива» в финале Кубка Гагарина.

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер сделал хет-трик в матче финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» (5:1, 1-1). 

24-летний американец в первом периоде забросил шайбу в ворота Даниила Исаева при игре в равных составах. 

В концовке третьего периода Миллер реализовал большинство, а затем забил в пустые ворота. 

Также во втором периоде Митчелл отметился результативной передачей на Нэйтана Тодда. 

Всего в текущем плей-офф Fonbet Чемпионата КХЛ американец набрал 20 (6+14) очков в 16 играх. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
И Газпромом руководит и трешки забивает. Ну что за талант!
Ответ Nojevilka
Тут хет-трик, а трёшки другой Миллер заколачивал - Реджи.
Ну, я так - чисто позанудствовать по-баскетбольному в хоккейной новости, мискузи :))
Ответ Nojevilka
Радулов молча курит в стороне😁
Один из сильнейших легионеров, это не дуболом из АХЛ, а потенциально защ первой пары любой команды НХЛ

Очень рады видеть такого игрока в нашем клубе. Надеюсь что это будет второй мвп лег в истории кубка Гагарина после Азеведо
Ответ MaaRek
🤝👏
Ответ MaaRek
Интересно, на уровне НХЛ каков был бы Миллер??? Вроде особое не габаритный
В этом сезоне и по Мич показывает великолепную игру и результативность. Что называется элитный защитник. Продолжать также и привезти кубок Казань.
По катанию Митч на голову выше всех остальных на площадке, да и по игровому мышлению тоже. Особенно впечатлил его второй гол. Любой другой просто откинул бы шайбу в зону, даже не глядя
как Миллер пришёл в Акбарс, не мог понять почему от Митчелл, ну реально, если на фамилию не смотреть, а тока на фото, он больше на Митхата похож
Да Митч и Ляма в паре, давно у нас не было таких атакующих защитников.
Валиуллину конечно большое спасибо за Миллера, с этим он не прогадал.
Разобрали паровоз
На детали и навоз
Ждем ответку от Ротенберга!
Ответ Ola BP
Ну сказал же мэтр кто будет с кубком !!!
Ответ Ola BP
Ответку просмотров всех шайб Митчелла за карьеру? :)))
Ждем спортивных подвигов от Сечина)
