  • Яшкин бросил по воротам «Локомотива» после свистка и спровоцировал массовую стычку. Форварду «Ак Барса» дали 2+10 минут штрафа
57

Дмитрий Яшкин спровоцировал массовую стычку в матче «Ак Барса» с «Локомотивом».

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин в третьем периоде матча финальной серии против «Локомотива» (5:1, 1-1) нанес бросок по воротам Даниила Исаева после свистка арбитра. 

Перед этим Дмитрий свалил на лед защитника ярославцев Андрея Сергеева. Сразу после этого хоккеисты устроили массовую стычку. 

Яшкин по итогам эпизода получил 2 минуты штрафа за подножку, а также 10 минут дисциплинарного штрафа. 

Форвард «Локомотива» Егор Сурин принял участие в массовой стычке и был удален на 2 минуты за грубость. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Во-первых, подножки не было, тут косяк судей.
Во-вторых, Яшкин, скорее всего, не сразу понял, что это свисток был, плюс шум трибун и он уже заряжен был на бросок и не успел за руками. Ну а три игрока Локо, атакующие со спины, а особенно шакаленок Сурин это уже за гранью
По подножке - думаю скорее было, показалось что ногой зацепил. По дисциплинарке тоже согласен с судьями, хоть я и уверен, что он не слышал свистка.
Но вот то что сделал Сурин - это именно шакальство! Хочешь биться - подъезжай спереди, а не трусливо со спины прыгай.
Ты наверное не в курсе, что в той же НХЛ Яшкина за это в лед бы втоптали и были бы правы. А слышал он или нет, это его проблемы. Ну а подножки то конечно не было, что вы! Как ничего не было в моменте толчка того же Яшкина в спину Паника и в моменте толчка Сафонова в открытую лавку Паника. И когда Тодд прыгнул на спину Фрэзу. Это ведь только игроки Локомотива правила то нарушают🤣🤣🤣
Ничего себе принял участие! Сзади подъехал и врезал ничего не ожидающему игроку.
Да пожалуйста! И это норм. Но не когда со спины вкрысу лупишь. Подъедь прямо к игроку. А то бить после остановки игры, когда соперник не ждет - шакальство чистое.
Бросил после свистка - получил, вроде база
Да не в этом дело. Удар был со спины. Со штрафом лично я не спорю (хоть и считаю, что Яшкин не слышал свистка), да и с тем что Локо принялся «воспитывать» его за это тоже. Но не так же, как Сурин.
Все правильно..с той стороны было бы тоже самое
Да слышал он все - там бросок был не акцентированный, а так скорее именно на провокацию и эмоцальный подрыв Локл на будущие матчи. А насчет атаки со спины и толпой - это зашквар. Хотя я за Локо в этой серии.
не оправдываю Сурина, но следом ему также в спину прилетело от казанских двух О - Денисенко и Фисенко и также в спину!
а вообще за беспокойство вратаря после свистка - виновник наказывается и очень сурово
Магнитку кстати ни разу за это не удалили, хотя бросали после свистка неоднократно
большинство хоккеистов глухие, образно. Я вот с кем общался, из хоккеистов, вот медкомиссию на водительские права явно покупают они. Это про момент когда тебе врач шепчет, а ты должен повторять цифры. (для тех кто в теме)).
Ты где такую медкомиссию видел? 🤣
Не тупи, Иванов! Профессиональная водительская комиссия (управление коммерческим транспортом) включает в себя также, но не только, осмотр оториноларингологом. Разберёшься что за доктор?
А что там Денисенко сделал? Я как-то упустил.
