Яшкин бросил по воротам «Локомотива» после свистка и спровоцировал массовую стычку. Форварду «Ак Барса» дали 2+10 минут штрафа
Дмитрий Яшкин спровоцировал массовую стычку в матче «Ак Барса» с «Локомотивом».
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин в третьем периоде матча финальной серии против «Локомотива» (5:1, 1-1) нанес бросок по воротам Даниила Исаева после свистка арбитра.
Перед этим Дмитрий свалил на лед защитника ярославцев Андрея Сергеева. Сразу после этого хоккеисты устроили массовую стычку.
Яшкин по итогам эпизода получил 2 минуты штрафа за подножку, а также 10 минут дисциплинарного штрафа.
Форвард «Локомотива» Егор Сурин принял участие в массовой стычке и был удален на 2 минуты за грубость.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Во-вторых, Яшкин, скорее всего, не сразу понял, что это свисток был, плюс шум трибун и он уже заряжен был на бросок и не успел за руками. Ну а три игрока Локо, атакующие со спины, а особенно шакаленок Сурин это уже за гранью
Но вот то что сделал Сурин - это именно шакальство! Хочешь биться - подъезжай спереди, а не трусливо со спины прыгай.
а вообще за беспокойство вратаря после свистка - виновник наказывается и очень сурово