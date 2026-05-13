Яшкин бросил по воротам «Локомотива» после свистка и спровоцировал массовую стычку. Форварду «Ак Барса» дали 2+10 минут штрафа

Дмитрий Яшкин спровоцировал массовую стычку в матче «Ак Барса» с «Локомотивом».

Нападающий «Ак Барса » Дмитрий Яшкин в третьем периоде матча финальной серии против «Локомотива » (5:1, 1-1) нанес бросок по воротам Даниила Исаева после свистка арбитра.

Перед этим Дмитрий свалил на лед защитника ярославцев Андрея Сергеева. Сразу после этого хоккеисты устроили массовую стычку.

Яшкин по итогам эпизода получил 2 минуты штрафа за подножку, а также 10 минут дисциплинарного штрафа.

Форвард «Локомотива» Егор Сурин принял участие в массовой стычке и был удален на 2 минуты за грубость.