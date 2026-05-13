Шефер признан лучшим новичком сезона НХЛ, получив 198 из 198 первых мест. Защитник «Айлендерс» обошел Демидова и Сеннеке
В борьбе за «Колдер Трофи» 18-летний хоккеист получил 1980 баллов (198 из 198 первых мест), обойдя нападающего «Монреаля» Ивана Демидова (1158 баллов) и форварда «Анахайма» Беккетта Сеннеке (958 очков).
В этой регулярке Шефер стал третьим бомбардиром и разделил звание лучшего снайпера среди новичков, набрав 59 (23+36) очков в 82 играх при полезности «+13» и среднем времени на льду 24:41.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт НХЛ в X
2. Ivan Demidov, MTL 1,158 (0-120-48-25-3)
3. Beckett Sennecke, ANA 958 (0-41-110-38-7)
4. Jakub Dobes, MTL 529 (0-32-23-55-25)
5. Jimmy Snuggerud, STL 171 (0-2-6-25-52)
6. Jesper Wallstedt, MIN 139 (0-3-6-23-19)
7. Alexander Nikishin, CAR 92 (0-0-2-14-40)
8. Ryan Leonard, WSH 36 (0-0-1-4-19)
9. Ben Kindel, PIT 33 (0-0-2-4-11)
10. Fraser Minten, BOS 30 (0-0-0-6-12)
11. Oliver Kapanen, MTL 16 (0-0-0-3-7)
12. Justin Sourdif, WSH 4 (0-0-0-1-1)
t-13. Justin Hryckowian, DAL 1 (0-0-0-0-1)
Linus Karlsson, VAN 1 (0-0-0-0-1)
Единогласно первые места собрал, давно такое было?
Зы. Ну по сборной США возможно тоже нет.