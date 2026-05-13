  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Шефер признан лучшим новичком сезона НХЛ, получив 198 из 198 первых мест. Защитник «Айлендерс» обошел Демидова и Сеннеке
25

Шефер признан лучшим новичком сезона НХЛ, получив 198 из 198 первых мест. Защитник «Айлендерс» обошел Демидова и Сеннеке

Мэттью Шефер выиграл «Колдер Трофи», обойдя Демидова и Сеннеке.

Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер признан лучшим новичком сезона НХЛ

В борьбе за «Колдер Трофи» 18-летний хоккеист получил 1980 баллов (198 из 198 первых мест), обойдя нападающего «Монреаля» Ивана Демидова (1158 баллов) и форварда «Анахайма» Беккетта Сеннеке (958 очков). 

В этой регулярке Шефер стал третьим бомбардиром и разделил звание лучшего снайпера среди новичков, набрав 59 (23+36) очков в 82 играх при полезности «+13» и среднем времени на льду 24:41. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт НХЛ в X
logoАнахайм
logoАйлендерс
logoИван Демидов
logoБеккетт Сеннеке
рейтинги
logoМэттью Шефер
logoНХЛ
logoМонреаль
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
1. Matthew Schaefer, NYI 1,980 (198-0-0-0-0)
2. Ivan Demidov, MTL 1,158 (0-120-48-25-3)
3. Beckett Sennecke, ANA 958 (0-41-110-38-7)
4. Jakub Dobes, MTL 529 (0-32-23-55-25)
5. Jimmy Snuggerud, STL 171 (0-2-6-25-52)
6. Jesper Wallstedt, MIN 139 (0-3-6-23-19)
7. Alexander Nikishin, CAR 92 (0-0-2-14-40)
8. Ryan Leonard, WSH 36 (0-0-1-4-19)
9. Ben Kindel, PIT 33 (0-0-2-4-11)
10. Fraser Minten, BOS 30 (0-0-0-6-12)
11. Oliver Kapanen, MTL 16 (0-0-0-3-7)
12. Justin Sourdif, WSH 4 (0-0-0-1-1)
t-13. Justin Hryckowian, DAL 1 (0-0-0-0-1)
Linus Karlsson, VAN 1 (0-0-0-0-1)

Единогласно первые места собрал, давно такое было?
Ответ Latenight Radio
1. Matthew Schaefer, NYI 1,980 (198-0-0-0-0) 2. Ivan Demidov, MTL 1,158 (0-120-48-25-3) 3. Beckett Sennecke, ANA 958 (0-41-110-38-7) 4. Jakub Dobes, MTL 529 (0-32-23-55-25) 5. Jimmy Snuggerud, STL 171 (0-2-6-25-52) 6. Jesper Wallstedt, MIN 139 (0-3-6-23-19) 7. Alexander Nikishin, CAR 92 (0-0-2-14-40) 8. Ryan Leonard, WSH 36 (0-0-1-4-19) 9. Ben Kindel, PIT 33 (0-0-2-4-11) 10. Fraser Minten, BOS 30 (0-0-0-6-12) 11. Oliver Kapanen, MTL 16 (0-0-0-3-7) 12. Justin Sourdif, WSH 4 (0-0-0-1-1) t-13. Justin Hryckowian, DAL 1 (0-0-0-0-1) Linus Karlsson, VAN 1 (0-0-0-0-1) Единогласно первые места собрал, давно такое было?
Никогда, по моему, рекорд
Ответ Latenight Radio
1. Matthew Schaefer, NYI 1,980 (198-0-0-0-0) 2. Ivan Demidov, MTL 1,158 (0-120-48-25-3) 3. Beckett Sennecke, ANA 958 (0-41-110-38-7) 4. Jakub Dobes, MTL 529 (0-32-23-55-25) 5. Jimmy Snuggerud, STL 171 (0-2-6-25-52) 6. Jesper Wallstedt, MIN 139 (0-3-6-23-19) 7. Alexander Nikishin, CAR 92 (0-0-2-14-40) 8. Ryan Leonard, WSH 36 (0-0-1-4-19) 9. Ben Kindel, PIT 33 (0-0-2-4-11) 10. Fraser Minten, BOS 30 (0-0-0-6-12) 11. Oliver Kapanen, MTL 16 (0-0-0-3-7) 12. Justin Sourdif, WSH 4 (0-0-0-1-1) t-13. Justin Hryckowian, DAL 1 (0-0-0-0-1) Linus Karlsson, VAN 1 (0-0-0-0-1) Единогласно первые места собрал, давно такое было?
Демидов кстати папа в Монреале. Вчера смотрел начало матча с клинками просто охренеть сколько народа на трибунах в его джерси. Я в шоке был. Не Хатсон, не Добсон, не Кофилд, не Слафковски - Демидов, Демидов, Демидов!
поздравления Шеферу, все абсолютно заслуженно
Из всех голосований на призы в этом году наиболее очевидный выбор.
Не поспоришь, все по чесноку..
Шефер большой молодец! В своем дебютном сезоне ТАК отыграть - это легендарное выступление как ни крути. Надеемся, что теперь и Айлендерс как команда тоже смогут преобразиться и быть под стать новой Звезде Лиги
забавно но в ПО из этой троицы разрывает Беккет
Заслуженно!
Было очевидно
Это называется буквально с ноги зашёл. Не был бы канадцем, уже б и на ОИ съездил.
Зы. Ну по сборной США возможно тоже нет.
Даже удивительно, что Шеф так выстрелил. Драфт-то считался не то что бедным - провальным на таланты. Эксперты полагали, что Шефа первым возьмут лишь за неимением лучшего выбора. "Вот следующий драфт - да, будет крут, там будет сам Маккенна!" - вот был лейтмотив год назад.
Ответ Изя Рабинович
Даже удивительно, что Шеф так выстрелил. Драфт-то считался не то что бедным - провальным на таланты. Эксперты полагали, что Шефа первым возьмут лишь за неимением лучшего выбора. "Вот следующий драфт - да, будет крут, там будет сам Маккенна!" - вот был лейтмотив год назад.
Нет. То что Шефер папка говорили сразу. До этого такой пром из дэфов разве что Макэвой получал, который уже очевидно если не случится эксцессов заимеет свой свитер под сводами ТД. Вот кто выстрелил так это Хатсон с братьями Хьзами. А Мэттью это новый Бобби Орр очевидно
Ответ Алексaндр Молодкин
Нет. То что Шефер папка говорили сразу. До этого такой пром из дэфов разве что Макэвой получал, который уже очевидно если не случится эксцессов заимеет свой свитер под сводами ТД. Вот кто выстрелил так это Хатсон с братьями Хьзами. А Мэттью это новый Бобби Орр очевидно
Там еще один Хатсон в Вшах начинает. И ещё один в юниорах вроде ещё
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Самсонов о шансах Демидова на «Колдер»: «В любой другой год Иван выиграл бы, скорее всего. Шеферу, который взорвал НХЛ, будет тяжело не дать этот трофей»
6 мая, 17:35
Демидов, Шефер и Сеннеке номинированы на «Колдер Трофи». Приз вручается лучшему новичку по итогам регулярки НХЛ
6 мая, 04:50
Шефер – главный претендент на «Колдер Трофи» по версии ESPN, Демидов и Сеннеке – в топ-3
13 апреля, 15:57
Рекомендуем
Главные новости
«Калгари» готов рассмотреть обмен любого игрока команды, кроме Гридина, Вульфа, Коронато и Пареха
19 минут назад
Плющев о Гордоне в «Тракторе»: «Брать канадских, американских тренеров из «Золотой шайбы» – это перебор. Пусть ребята поиграются. Деньги вваливают, а о перспективе никто не думает»
48 минут назад
«Миннесота» до дедлайна предлагала Юрова и Валльстедта за Томаса. «Сент-Луис» отказал
58 минут назад
ЧМ-2026 по хоккею. Австрия против Великобритании, Канада сыграет с Италией, Финляндия – с Венгрией, Швейцария встретится с Латвией
сегодня, 10:20Live
«Спартак» заинтересован в переходе форварда «Динамо» Комтуа. Клубы ведут переговоры
сегодня, 09:42
Агент Черных: «Авангард» хочет видеть Пилипенко, но не вижу смысла оставаться, если продолжат играть в тот же хоккей при этом тренере. Парень вынужден бегать и выбрасывать шайбу»
сегодня, 09:28
Фетисов о будущем Овечкина: «Должен играть следующий сезон в «Вашингтоне», побить вечный рекорд Гретцки, а потом по самочувствию. В России ему будет тяжелее, чем там»
сегодня, 07:10
Карандин о судействе в КХЛ: «В НХЛ драки и грязь всегда оставляли в регулярке, в плей-офф все решало чистое мастерство. У нас – провокации, драчки, зацепы. Арбитраж иногда это и поощряет»
сегодня, 06:50
Зукарелло пошутил про новый контракт с «Миннесотой»: «Лучше подписать побыстрее, пока Куинн Хьюз не забрал все деньги. Капризов подкинет мне наличных»
сегодня, 05:45
«Вегас» о санкциях от НХЛ за нарушение политики в отношении СМИ: «Осведомлены о заявлении лиги. Никаких других комментариев не будет»
сегодня, 04:40
Ко всем новостям
Последние новости
34-летний Кицын стал первым новичком вступившей в ВХЛ «Калуги». Форвард сыграл 556 матчей в лиге с учетом плей-офф
34 минуты назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» во 2-м матче финальной серии
44 минуты назадLive
Кубок Будущего. Россия U20 против сборной Студенческой лиги, Россия U18 уступила Беларуси U20 в овертайме
сегодня, 10:30Live
Кросби о капитанстве Селебрини: «Я получил нашивку, когда мне было 19 или 20 лет. Понимаю, насколько это важно для него. Буду рад помочь. Макклин останется капитаном надолго, думаю»
сегодня, 10:28
Кубок Первого канала в 2026-м может пройти в Москве, сообщил гендиректор ФХР Курбатов: «Нынешний год посвящен 80-летию хоккея»
сегодня, 10:14
Кирилл Капризов: «Хьюз хочет играть в «Миннесоте» и остаться здесь, думаю. Куинн – один из лучших хоккеистов в НХЛ, может, даже лучший»
сегодня, 09:56
Форвард «Амура» Ли о самых сильных легионерах в КХЛ: «От игры Ремпала много зависит, мотор «Салавата», системообразующий. Выделил бы Маклауда – впечатляет работоспособность»
сегодня, 09:14
Плющев о потасовках в финале Кубка Гагарина: «Судьями дается какой-то карт-бланш на эти вещи. Они считают, что это привлекает зрителей. Но такие зрелища не украшают игру»
сегодня, 07:55
Карпухин об 1:4 от «Локомотива»: «У «Ак Барса» мало что получалось. Но никакого перелома в серии точно нет. Никто не сдался, вся борьба еще впереди»
сегодня, 07:40
Родуолд о Жаровском: «18-летний Слафковски напоминает мне его. Александр сможет заиграть в НХЛ, вписаться в состав «Монреаля». Сейчас это интересная команда»
сегодня, 07:22
Рекомендуем