Шефер признан лучшим новичком сезона НХЛ, получив 198 из 198 первых мест. Защитник «Айлендерс» обошел Демидова и Сеннеке

Защитник «Айлендерс » Мэттью Шефер признан лучшим новичком сезона НХЛ .

В борьбе за «Колдер Трофи» 18-летний хоккеист получил 1980 баллов (198 из 198 первых мест), обойдя нападающего «Монреаля» Ивана Демидова (1158 баллов) и форварда «Анахайма» Беккетта Сеннеке (958 очков).

В этой регулярке Шефер стал третьим бомбардиром и разделил звание лучшего снайпера среди новичков, набрав 59 (23+36) очков в 82 играх при полезности «+13» и среднем времени на льду 24:41.