Экс-форвард ЦСКА, «Витязя», «Динамо» Минск и «Аризоны» Кемпе завершил карьеру в 37 лет

Марио Кемпе завершил игровую карьеру.

Бывший нападающий ЦСКА , «Витязя » и минского «Динамо » Марио Кемпе завершил карьеру в 37 лет.

В КХЛ Марио хоккеист провел 279 матчей, в которых набрал 144 (62+82) очка при показателе полезности «+16».

В НХЛ Кемпе выступал за «Аризону», на его счету 13 (6+7) очков в 70 играх.

В составе сборной Швеции форвард завоевал серебряную медаль на молодежном чемпионате мира 2008 года.