Экс-форвард ЦСКА, «Витязя», «Динамо» Минск и «Аризоны» Кемпе завершил карьеру в 37 лет
Бывший нападающий ЦСКА, «Витязя» и минского «Динамо» Марио Кемпе завершил карьеру в 37 лет.
В КХЛ Марио хоккеист провел 279 матчей, в которых набрал 144 (62+82) очка при показателе полезности «+16».
В НХЛ Кемпе выступал за «Аризону», на его счету 13 (6+7) очков в 70 играх.
В составе сборной Швеции форвард завоевал серебряную медаль на молодежном чемпионате мира 2008 года.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: NHL Alumni
Для Витязя в своё время был очень хорош
Тогда из Витязя четыре лега разом рванули в НХЛ
