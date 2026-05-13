Крикунов о назначении Гордона в «Трактор»: «Руководство думает: если тренер из-за границы, то он лучше. У нас единицы из иностранцев хорошо работают»

Крикунов о Гордоне в «Тракторе»: в клубе думают, что тренер из-за границы лучше.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов отреагировал на информацию о том, что новым главным тренером «Трактора » станет Скотт Гордон.

«Неправильно было менять тренера. Тем более, что они хотят взять иностранца. Корешков уже созрел, он мог бы работать, но не доверяют. Они все думают, что если тренер из-за границы, то он лучше. Но это не так. Может, у «Трактора» с финансами проблемы, если говорить по слухам.

Думаю, потом руководство решит поменять менеджера, который привозит таких тренеров из юниорской лиги. У нас единицы из иностранцев хорошо работают, в основном были пролеты. Сколько раз брал «Локомотив », Минск . Иностранцы красиво рассказывают, но надо хорошо работать», – сказал Крикунов.

