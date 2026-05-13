  • Крикунов о назначении Гордона в «Трактор»: «Руководство думает: если тренер из-за границы, то он лучше. У нас единицы из иностранцев хорошо работают»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов отреагировал на информацию о том, что новым главным тренером «Трактора» станет Скотт Гордон.

«Неправильно было менять тренера. Тем более, что они хотят взять иностранца. Корешков уже созрел, он мог бы работать, но не доверяют. Они все думают, что если тренер из-за границы, то он лучше. Но это не так. Может, у «Трактора» с финансами проблемы, если говорить по слухам.

Думаю, потом руководство решит поменять менеджера, который привозит таких тренеров из юниорской лиги. У нас единицы из иностранцев хорошо работают, в основном были пролеты. Сколько раз брал «Локомотив», Минск. Иностранцы красиво рассказывают, но надо хорошо работать», – сказал Крикунов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
Так и единицы из россиян хорошо работают, в чем проблема по мнению Крикунова, не понятно.
Тебе не понятно потому что ты врешь. Из 16 чемпионатов КХЛ 14 взяли наши тренеры и всего два от туда. А их все тащат сюда, улучшая экономику США. Радуйся, скоро за Гордона будешь топить))
Вот только из этих 14 чемпионств: по 3 у Билялетдинова и Знарка, по 2 у Никитина, Федорова и Быкова и по 1 у Воробьева и Разина. При этом четверо уже на пенсии, и достойной смены им к сожалению не наблюдается. У Воробьев с 2015 без кубков, а в ЦСКА провал. Все остальные отечественные тренеры, которых часто пиарят ветераны хоккея, вроде Рябыкина, Кравеца, или прости Господи, Назарова и Ротенберга - также ничего не показали. Не спорю, что возможно Корешкову заслуживает шанса, но как ГТ у него ток не самая удачная работа в Барысе, а потом почти 10 лет в помощниках, что на самом деле многовато
Уж если Трактор снял Заварухина после завоевания бронзы, то что говорить о Корешкове. С другой стороны эта мания на заокеанских тренеров вызывает вопросы. Гордон это кот в мешке. Так может дать шанс местным? Или на Урале после Белоусова тренеры перевелись?
А у нас прямо россыпь тренеров, кого можно пригласить в Трактор и не пролететь? Например? Светлов, Назаров, Ротенберг. Любой из вариантов это провал.
Ну почему некого пригласить ,Воробьев, Квартальнов (если уйдет из Минска), другой разговор, что канадские тренера не портят картины в КХЛ , отлично работает Ги Буше , не портит картины Хартли несмотря на то, что принял команду-чемпиона, Бенуа Гру ярко отработал в Тракторе и пойди руководство на финансовые уступки тренеру может и Трактор в этом сезоне взял бы трофей, на все воля клубного руководства ,Гордон не звездный, но опытный тренер почему бы не попробовать.
Два человека (к тому же один пока занят), это явно не россыпь.
Так у нас тренеров-иностранцев единицы... Например, двое из них вывели команды в полуфиналы... Гур в том году вывел команду в финал... Про "китайцев" помолчим
Поэтому и единицы потому что они постоянно летят нашим.
Корешкову можно было дать шанс. Чем он хуже Гордона из забугорной детской лиги?
Хоккей Корешкова показался скучным и прагматичным. Для полной картины конечно нужно смотреть с начала сезона. Наше руководство парни рисковые и хотят все и сразу, поэтому просто смотреть один сезон с Корешковым они не согласны.
Руководство исходит из того, что большинство свободных российских тренеров либо физруки либо не имеют опыта работы в лиге уровня КХЛ, ну и Ротенберг. Обратились к североамериканцам, по опыту работы с которыми ощутили разницу, которая заключается в системном подходе к построению команды. Опыт сбежавшего Бенджамена Гру учтен, Скотт Гордон оценивается как адекватный, ответственный сотрудник, который неплохо взаимодействует с игроками. Всё покажет сезон, но сразу в негатив уходить не стоит.
сказали же, что не только иностранцев рассматривали
