«Торпедо» подпишет контракт с Сероухом из «Сочи» (Артур Хайруллин)
Даниил Сероух перейдет в «Торпедо» из «Сочи».
«Торпедо» подпишет контракт с нападающим Даниилом Сероухом. Об этом информирует журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Форвард является игроком «Сочи», контракт 28-летнего хоккеиста с «южанами» рассчитан до 31 мая.
В этом сезоне Fonbet Чемпионата КХЛ Сероух набрал 32 (12+20) очка в 56 матчах, разделив с Матвеем Гуськовым (32) лидерство в гонке бомбардиров «Сочи».
В общей сложности за три года в команде Сероух записал на свой счет 80 (37+43) баллов в 158 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Вот это хорошая новость.
Интересно, кого заменит
В Сочи выделялся. Если так и будет, то Добро Пожаловать!
а что с продлениями у Торпедо? Белевичу зажали бабок, Фирстов и Атанас тоже без контракта вроде...
Забуга на кхл прайм, выступал. Сказал, что им сделаны достойные предложения. Думаю в конце мая, узнаем.
Хорошее подписание. Учитывая, что Летунов уйдёт.
Вроде хорошее подписание… мастеровитый, хороший возраст… Удачи в Торпедо!
