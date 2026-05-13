«Торпедо» подпишет контракт с Сероухом из «Сочи» (Артур Хайруллин)

Даниил Сероух перейдет в «Торпедо» из «Сочи».

«Торпедо » подпишет контракт с нападающим Даниилом Сероухом . Об этом информирует журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Форвард является игроком «Сочи », контракт 28-летнего хоккеиста с «южанами» рассчитан до 31 мая.

В этом сезоне Fonbet Чемпионата КХЛ Сероух набрал 32 (12+20) очка в 56 матчах, разделив с Матвеем Гуськовым (32) лидерство в гонке бомбардиров «Сочи ».

В общей сложности за три года в команде Сероух записал на свой счет 80 (37+43) баллов в 158 играх.