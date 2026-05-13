Черкас о тренере «Трактора»: «Назначение Ротенберга было бы отличным вариантом. Но приоритет отдают иностранцу Гордону»

Черкас о «Тракторе»: назначение Ротенберга тренером было бы отличным вариантом.

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас прокомментировал информацию о назначении Скотта Гордона главным тренером «Трактора», отметив, что Роман Ротенберг был бы отличной кандидатурой на этот пост.

«Видимо, руководство «Трактора» проанализировало, как работал Бенуа Гру, поэтому решили остановиться на иностранном тренере. Корешков, наверное, не выполнил задачу, которая стояла перед клубом. Влияет и то, что иностранный тренер работает в «Локомотиве», который играет в финале. Работу проделал Ги Буше в «Авангарде ». Это тренд. К тому же, если сейчас посмотреть рынок, то практически нет тренеров в России для решения больших задач.

Считаю, назначение Романа Ротенберга в «Трактор » было бы отличным вариантом. Но ситуация складывается так, что приоритет отдают иностранцу. Если бы Роман вписался в какой-то хороший клуб, то смог бы дать результат.

Приход Гордона в «Трактор» – это нонсенс. Не очень понимаю, зачем такие назначения. Если брали Боба Хартли , то все знали его послужной список. Он хорошо работал, что-то выигрывал. Но эта ситуация не очень понятна. Надо спросить у генерального менеджера «Трактора», по каким критериям берут Гордона. Пока трудно сказать, что получится, потому что надо посмотреть, как будет играть коллектив. Но пока маловато надежд, что команда возродится», – сказал Черкас.