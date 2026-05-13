Черкас о тренере «Трактора»: «Назначение Ротенберга было бы отличным вариантом. Но приоритет отдают иностранцу Гордону»

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас прокомментировал информацию о назначении Скотта Гордона главным тренером «Трактора», отметив, что Роман Ротенберг был бы отличной кандидатурой на этот пост. 

«Видимо, руководство «Трактора» проанализировало, как работал Бенуа Гру, поэтому решили остановиться на иностранном тренере. Корешков, наверное, не выполнил задачу, которая стояла перед клубом. Влияет и то, что иностранный тренер работает в «Локомотиве», который играет в финале. Работу проделал Ги Буше в «Авангарде». Это тренд. К тому же, если сейчас посмотреть рынок, то практически нет тренеров в России для решения больших задач.

Считаю, назначение Романа Ротенберга в «Трактор» было бы отличным вариантом. Но ситуация складывается так, что приоритет отдают иностранцу. Если бы Роман вписался в какой-то хороший клуб, то смог бы дать результат.

Приход Гордона в «Трактор» – это нонсенс. Не очень понимаю, зачем такие назначения. Если брали Боба Хартли, то все знали его послужной список. Он хорошо работал, что-то выигрывал. Но эта ситуация не очень понятна. Надо спросить у генерального менеджера «Трактора», по каким критериям берут Гордона. Пока трудно сказать, что получится, потому что надо посмотреть, как будет играть коллектив. Но пока маловато надежд, что команда возродится», – сказал Черкас.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Эти "эксперты" не понимают одну простую мысль. Отцу Романа только раз удалось продавить место для сына. В СКА. А вот, например, с Динамо связаны крутые дядьки и они сказали отцу Романа: извини, но нет, пусть играется в другой песочнице. За любой командой, думаю, есть дяди, которые могут сказать нет на желание Погремушки куда нибудь вписаться) .
Золотые слова👍👍👍
все никак кормушку для ромки не найдут
Достали уже со своим Ро
Согласен👍
Лучше Гор Дон ,чем Гон Дон!))
Да что чёрт побери ты такое несёшь.
Для кого отличным? Для Ротенберга и его хора подпевал?
«Хартли брали, потому что что-то выигрывал». Да уж, действительно что-то
ну где ророшка и где челябинск? с него в хельсинки албанцы сняли тапки, вы прикиньте что с ним в челябе будет?
А с чего трактору то этого клована ставить? Пусть идёт Шанхай трении или Сочи 😬
=> Приоритет отдают иностранцу….=>. Роман Ротенберг с Биробиджана?!?
Роман из Финляндии и друзья у него Албанцы, которые отбирают кроссовки, так что он полностью тренер иностранец, почему бы не поставить его главной
С Колымы)))
А иностранец Ротенберг чем заслужил?
