Агент Гурьянова о контракте с ЦСКА: «Деньги – не всегда определяющий фактор. Спортивная составляющая для Дениса важнее»

Агент Гурьянова о контракте с ЦСКА: деньги – не всегда определяющий фактор.

Агент Сергей Исаков, представляющий интересы нападающего ЦСКА Дениса Гурьянова, прокомментировал новое соглашение форварда с армейским клубом.

В среду стало известно, о новом контракте 28-летнего хоккеиста с московской командой. Сообщалось , что Гурьянов заработает 105 млн рублей за три сезона без учета бонусов.

«Были встречи с руководством ЦСКА, они были более убедительны. О деньгах я говорить не хочу. Есть спортивная составляющая, для Дениса это гораздо важнее.

Он правильный парень, со своими правилами жизни. Я его поддержал, его близкие также. Не всегда деньги являются определяющим фактором», – сказал Исаков.

«Авангард» предлагал Гурьянову 4-летний контракт на 80 млн рублей за сезон. Форвард решил остаться в ЦСКА, где будет получать меньше («Матч ТВ»)