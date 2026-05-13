  Агент Гурьянова о контракте с ЦСКА: «Деньги – не всегда определяющий фактор. Спортивная составляющая для Дениса важнее»
13

Агент Гурьянова о контракте с ЦСКА: «Деньги – не всегда определяющий фактор. Спортивная составляющая для Дениса важнее»

Агент Сергей Исаков, представляющий интересы нападающего ЦСКА Дениса Гурьянова, прокомментировал новое соглашение форварда с армейским клубом. 

В среду стало известно, о новом контракте 28-летнего хоккеиста с московской командой. Сообщалось, что Гурьянов заработает 105 млн рублей за три сезона без учета бонусов. 

«Были встречи с руководством ЦСКА, они были более убедительны. О деньгах я говорить не хочу. Есть спортивная составляющая, для Дениса это гораздо важнее.

Он правильный парень, со своими правилами жизни. Я его поддержал, его близкие также. Не всегда деньги являются определяющим фактором», – сказал Исаков. 

«Авангард» предлагал Гурьянову 4-летний контракт на 80 млн рублей за сезон. Форвард решил остаться в ЦСКА, где будет получать меньше («Матч ТВ»)

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Перевожу: жить в Москве важнее
да видет он ли Москву то тренируется то
Что уж тут видеть, если игры через день.
Непобедимая команда ЦСКА 2009 года уже на подходе. на них надежда.
А чем Вас не устраивает команда образца 18-23 годов.
Ну если учесть спортивную составляющую, то тогда точно в аванград надо было идти, цска еще несколько лет строиться
Вы считаете Авангард уже выстроенной командой?
Да, чуть-чуть до локомотива не дотянули
Не близкие поддержали, а жена настояла наверное.😂
Гурьянов заработает 105 млн рублей в ЦСКА за три года («Матч ТВ»)
13 мая, 15:14
13 мая, 15:14
12 мая, 15:34
Генменеджер «Авангарда»: «Будут достаточно болезненные обмены, возможно. По Комтуа предметных разговоров не было. Максим не совсем впишется в наш коллектив»
11 мая, 09:08
