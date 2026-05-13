Ротенберг о назначении Тамбиева тренером «Динамо»: «Ответ простой: совет директоров так решил»

Ротенберг о назначении Тамбиева в «Динамо»: совет директоров так решил.

Член совета директоров «Динамо », главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг высказался о назначении Леонида Тамбиева главным тренером московского клуба. Ротенберг занимал пост главного тренера СКА с 2022 по 2025 год. «Ответ простой: совет директоров так решил», – заявил Ротенберг.