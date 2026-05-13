Курбатов о выдвижении в Совет ИИХФ: «Выборы будут непростыми. Нужно больше внимания уделять национальным федерациям, вернуться к принципам демократии»

Курбатов о своем выдвижении в Совет ИИХФ: непростая история.

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов высказался о выдвижении своей кандидатуры в Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Выборы пройдут в октябре 2026 года. С 2021 года членом Совета ИИХФ от России был бывший игрок сборной России и клубов НХЛ Павел Буре.

– Какого числа пройдут выборы?

– Конгресс ИИХФ начнется 15 октября на Тенерифе. Понятно, что выборы простыми не будут. Но многие согласны с тем, что в совет ИИХФ должны входить представители всех ведущих хоккейных стран. При этом понятно, что по ряду политических причин место российскому представителю там сегодня вообще не гарантировано. Хотя сборная России не выступает на международных соревнованиях с весны 2022 года, мы все равно остаемся в топ-6. И согласно правилам ИИХФ, большие хоккейные страны при голосовании имеют два голоса.

– Вы ведь раньше работали в структуре ИИХФ. В созыве 2016–2021 годов входили в комитет по проведению соревнований, и на период 2021-2026 вас избирали туда же.

– Да, туда входили директор федерации США, генсекретарь федерации Финляндии, президент федерации Швеции, гендиректор федерации Чехии, а также я как гендиректор ФХР. Уровень представительства высокий, мы все друг друга знаем, лично общаемся прекрасно. Так что иду на выборы, хотя понятно, что это непростая история.

– Что нужно менять в ИИХФ с российской точки зрения?

– Нас совсем не устраивает уровень коммуникации с Международной федерацией, когда мы подолгу ждем ответы на наши письма и обращения. Иногда их просто не получаем.

Если говорить глобально, то ИИХФ стоит быть ближе к национальным федерациям. Может, не только иметь центральный офис в Швейцарии, но и открывать филиалы в других странах. ИИХФ – это объединение национальных федераций. Но это не значит, что ИИХФ при делегированных полномочиях единолично определяет, как будет развиваться хоккей. В этом смысле мы хотели бы вернуться к принципам демократии.

Нам нужно больше внимания уделять федерациям, чьи сборные не входят в число ведущих. Ведь это новые рынки, распространение хоккея, статус мирового вида спорта. Он точно есть у футбола, и к такому охвату нужно стремиться хоккею, – сказал Курбатов.