«Авангард» продлит контракт с Долженковым на год, сообщил агент форварда: «Мы договорились, осталось согласовать детали»

«Авангард» продлит контракт с Долженковым на год.

«Авангард » продлит контракт с нападающим Кириллом Долженковым на год. Об этом сообщил агент Сергей Исаков , представляющий интересы 22-летнего форварда.

В январе хоккеист перешел в омский клуб в результате обмена с ЦСКА. Срок его соглашения рассчитан до 31 мая.

Долженков провел за «Авангард» 21 матч с учетом плей-офф и набрал 2 (0+2) балла.

«Договорились с «Авангардом» подписать контракт на один год. Осталось согласовать некоторые детали», – сказал Исаков.