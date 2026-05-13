«Авангард» продлит контракт с Долженковым на год, сообщил агент форварда: «Мы договорились, осталось согласовать детали»
«Авангард» продлит контракт с нападающим Кириллом Долженковым на год. Об этом сообщил агент Сергей Исаков, представляющий интересы 22-летнего форварда.
В январе хоккеист перешел в омский клуб в результате обмена с ЦСКА. Срок его соглашения рассчитан до 31 мая.
Долженков провел за «Авангард» 21 матч с учетом плей-офф и набрал 2 (0+2) балла.
«Договорились с «Авангардом» подписать контракт на один год. Осталось согласовать некоторые детали», – сказал Исаков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Хорошо, что продлили, жаль всего один год. Надеюсь выгрызет себе место в составе. Отличные габариты, мягкие руки, площадку видит.
Год скорее всего, потому что действительно хочет попробовать себя в другой лиге потом
Норм, думаю повысить класс, габариты супер, мне лично нравился в плей-офф
не буду спорить время покажет
В этом сезоне не блистал, надеюсь в следующем преобразится, габариты неплохие.
