  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг встретился с главой ДНР Пушилиным: «Обсудили восстановление условий, чтобы возвращать донецкому хоккею былую славу»
Фото
31

Ротенберг встретился с главой ДНР Пушилиным: «Обсудили восстановление условий, чтобы возвращать донецкому хоккею былую славу»

Роман Ротенберг провел встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг провел встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным. 

«Провели рабочую встречу с главой Донецкой Народной Республики Денисом Владимировичем Пушилиным и сенатором Российской Федерации от ДНР Александром Викторовичем Волошиным.

Прежде всего обсудили шаги по развитию хоккея в Донецкой Народной Республике. Речь шла о восстановлении и развитии инфраструктуры, поддержке детско-юношеского и любительского хоккея, создании условий для системной подготовки игроков и о том, чтобы шаг за шагом возвращать донецкому хоккею его былую славу.

В регионе уже есть детско-юношеские команды, есть любительские коллективы, есть любовь к хоккею и люди, которые хотят его развивать. А значит, есть и фундамент, на который можно уверенно опираться. Поэтому нужно создавать условия, чтобы ребята могли тренироваться, расти, мечтать, видеть перспективу и связывать свое будущее с хоккеем.

Не менее важно и развитие массового спорта. Именно поэтому отдельно обсудили проект «Красная Машина ДВОР» – формат, который помогает возвращать хоккей во дворы, на открытые площадки, туда, где дети и родители могут выходить на лед, играть на улице, проводить время в движении и в команде. Это важнейшая часть большой работы по вовлечению детей в спорт и формированию правильной среды с самого раннего возраста.

Отдельно проговорили и наш базовый принцип – «спорт + образование». Для нас принципиально важно, чтобы ребенок не только рос как спортсмен, но и получал качественное образование, развивался как личность, учился дисциплине, ответственности и умению работать в коллективе. Только такой комплексный подход дает по-настоящему прочную основу на будущее.

У эко-системы «Красная Машина Юниор» есть методики, опыт и понимание, как выстраивать такую работу последовательно и системно – от детского хоккея и дворовых площадок до полноценной инфраструктуры и подготовки игроков. Самое главное – делать это с уважением к местным традициям, к людям и к истории региона», – написал Ротенберг. 

Фото: t.me/rotenberg81

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoПолитика
logoДинамо Москва
logoРоман Ротенберг
детский хоккей
сборная России U-25
любительский хоккей
Денис Пушилин
logoФХР
logoКХЛ
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Кто как не МММ-щик пушилин будет возвращать славу донецкому хоккею
Ответ Гранитный камушек в груди
Кто как не МММ-щик пушилин будет возвращать славу донецкому хоккею
Возвращать он ничего не будет. Будет осваивать.
Ответ Гранитный камушек в груди
Кто как не МММ-щик пушилин будет возвращать славу донецкому хоккею
Восстановили футбольную - восстановим и хоккейную !
Извиняюсь, я немного не в теме, у донецкого хоккей действительно такая СЛАВА?)
Ответ Стаут
Извиняюсь, я немного не в теме, у донецкого хоккей действительно такая СЛАВА?)
Роман специалист именно по восстановлению славы и былого величия. Ничего другого восстанавливать в European Business School London его не учили. Так что не важно, была слава или нет. Он ее восстановит.
Шутка про замену первых букв имени и фамилии еще актуальна?
Ответ ОттоДракула
Шутка про замену первых букв имени и фамилии еще актуальна?
Старо как мир) ты лучше переставь буквы в фамилии Ромы, чтобы получилось "тренербог"
Ответ Александр Мацюра
Старо как мир) ты лучше переставь буквы в фамилии Ромы, чтобы получилось "тренербог"
Ооо, реально можно собрать «тренер бог»! Может он поэтому так уверен в своих способностях?
Роман Борисович, в Торонто место освободилось. Там и рукой подать до бостонских смутьянов
Ответ Roo91
Роман Борисович, в Торонто место освободилось. Там и рукой подать до бостонских смутьянов
Да и цвета как у Динамо, вольется как свой
Ответ Desperadoes
Да и цвета как у Динамо, вольется как свой
Всё как его учила Торонтовская улица🤣
Парад уродов какой то
Вовлекаем в спорт!
Формируем правильную среду с самого раннего возраста!
Возвращаем былое величие!
Выплаты до 17 млн! НЕ ШТУРМ!!!
Тот самый великий донецкий хоккей! Сама сборная Канады избегала этот район чтобы не играть с местными хоккеистами
Ещё надпись "двор" выглядит... Сказать что это звучит и выглядит ущербно, это значит что сказать Ротан - бог хоккея!
Ротенберг встретился с главой ДНР Пушилиным: «Обсудили восстановление условий, чтобы возвращать донецкому МММ былую славу»
у Донецка была хоккейная слава?
А у него была слава?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о 2-м сезоне Школьной лиги Московской области: «50 тысяч участников, 650 школ. Проект помогает вовлекать детей в занятия спортом, воспитывает командный дух и дисциплину»
29 апреля, 18:12
Ротенберг о получении награды «Отличник физической культуры и спорта»: «Как подчеркивал Путин, спорт – один из ключевых путей достижения национальных целей развития»
15 апреля, 18:59
Крикунов о 45-летии Ротенберга: «Пожелание ему – возглавить ИИХФ. Он бы мог заменить Тардифа. Его надо продвигать, он молодой, знает много языков»
7 апреля, 12:59
Рекомендуем
Главные новости
«Калгари» готов рассмотреть обмен любого игрока команды, кроме Гридина, Вульфа, Коронато и Пареха
9 минут назад
Плющев о Гордоне в «Тракторе»: «Брать канадских, американских тренеров из «Золотой шайбы» – это перебор. Пусть ребята поиграются. Деньги вваливают, а о перспективе никто не думает»
38 минут назад
«Миннесота» до дедлайна предлагала Юрова и Валльстедта за Томаса. «Сент-Луис» отказал
48 минут назад
ЧМ-2026 по хоккею. Австрия против Великобритании, Канада сыграет с Италией, Финляндия – с Венгрией, Швейцария встретится с Латвией
сегодня, 10:20Live
«Спартак» заинтересован в переходе форварда «Динамо» Комтуа. Клубы ведут переговоры
сегодня, 09:42
Агент Черных: «Авангард» хочет видеть Пилипенко, но не вижу смысла оставаться, если продолжат играть в тот же хоккей при этом тренере. Парень вынужден бегать и выбрасывать шайбу»
сегодня, 09:28
Фетисов о будущем Овечкина: «Должен играть следующий сезон в «Вашингтоне», побить вечный рекорд Гретцки, а потом по самочувствию. В России ему будет тяжелее, чем там»
сегодня, 07:10
Карандин о судействе в КХЛ: «В НХЛ драки и грязь всегда оставляли в регулярке, в плей-офф все решало чистое мастерство. У нас – провокации, драчки, зацепы. Арбитраж иногда это и поощряет»
сегодня, 06:50
Зукарелло пошутил про новый контракт с «Миннесотой»: «Лучше подписать побыстрее, пока Куинн Хьюз не забрал все деньги. Капризов подкинет мне наличных»
сегодня, 05:45
«Вегас» о санкциях от НХЛ за нарушение политики в отношении СМИ: «Осведомлены о заявлении лиги. Никаких других комментариев не будет»
сегодня, 04:40
Ко всем новостям
Последние новости
34-летний Кицын стал первым новичком вступившей в ВХЛ «Калуги». Форвард сыграл 556 матчей в лиге с учетом плей-офф
24 минуты назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» во 2-м матче финальной серии
34 минуты назадLive
Кубок Будущего. Россия U20 против сборной Студенческой лиги, Россия U18 уступила Беларуси U20 в овертайме
сегодня, 10:30Live
Кросби о капитанстве Селебрини: «Я получил нашивку, когда мне было 19 или 20 лет. Понимаю, насколько это важно для него. Буду рад помочь. Макклин останется капитаном надолго, думаю»
сегодня, 10:28
Кубок Первого канала в 2026-м может пройти в Москве, сообщил гендиректор ФХР Курбатов: «Нынешний год посвящен 80-летию хоккея»
сегодня, 10:14
Кирилл Капризов: «Хьюз хочет играть в «Миннесоте» и остаться здесь, думаю. Куинн – один из лучших хоккеистов в НХЛ, может, даже лучший»
сегодня, 09:56
Форвард «Амура» Ли о самых сильных легионерах в КХЛ: «От игры Ремпала много зависит, мотор «Салавата», системообразующий. Выделил бы Маклауда – впечатляет работоспособность»
сегодня, 09:14
Плющев о потасовках в финале Кубка Гагарина: «Судьями дается какой-то карт-бланш на эти вещи. Они считают, что это привлекает зрителей. Но такие зрелища не украшают игру»
сегодня, 07:55
Карпухин об 1:4 от «Локомотива»: «У «Ак Барса» мало что получалось. Но никакого перелома в серии точно нет. Никто не сдался, вся борьба еще впереди»
сегодня, 07:40
Родуолд о Жаровском: «18-летний Слафковски напоминает мне его. Александр сможет заиграть в НХЛ, вписаться в состав «Монреаля». Сейчас это интересная команда»
сегодня, 07:22
Рекомендуем