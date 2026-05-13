Ротенберг встретился с главой ДНР Пушилиным: «Обсудили восстановление условий, чтобы возвращать донецкому хоккею былую славу»

Роман Ротенберг провел встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР ) и главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг провел встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным.

«Провели рабочую встречу с главой Донецкой Народной Республики Денисом Владимировичем Пушилиным и сенатором Российской Федерации от ДНР Александром Викторовичем Волошиным.

Прежде всего обсудили шаги по развитию хоккея в Донецкой Народной Республике. Речь шла о восстановлении и развитии инфраструктуры, поддержке детско-юношеского и любительского хоккея, создании условий для системной подготовки игроков и о том, чтобы шаг за шагом возвращать донецкому хоккею его былую славу.

В регионе уже есть детско-юношеские команды, есть любительские коллективы, есть любовь к хоккею и люди, которые хотят его развивать. А значит, есть и фундамент, на который можно уверенно опираться. Поэтому нужно создавать условия, чтобы ребята могли тренироваться, расти, мечтать, видеть перспективу и связывать свое будущее с хоккеем.

Не менее важно и развитие массового спорта. Именно поэтому отдельно обсудили проект «Красная Машина ДВОР» – формат, который помогает возвращать хоккей во дворы, на открытые площадки, туда, где дети и родители могут выходить на лед, играть на улице, проводить время в движении и в команде. Это важнейшая часть большой работы по вовлечению детей в спорт и формированию правильной среды с самого раннего возраста.

Отдельно проговорили и наш базовый принцип – «спорт + образование». Для нас принципиально важно, чтобы ребенок не только рос как спортсмен, но и получал качественное образование, развивался как личность, учился дисциплине, ответственности и умению работать в коллективе. Только такой комплексный подход дает по-настоящему прочную основу на будущее.

У эко-системы «Красная Машина Юниор» есть методики, опыт и понимание, как выстраивать такую работу последовательно и системно – от детского хоккея и дворовых площадок до полноценной инфраструктуры и подготовки игроков. Самое главное – делать это с уважением к местным традициям, к людям и к истории региона», – написал Ротенберг.

